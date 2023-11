Udělali jsme obrovský skok kupředu, řekl Pavel. Věří mladé generaci

Oslavy 17. listopadu Sledovat další díly na iDNES.tv

„Před 34 lety se na tomto místě proměnil příběh naší země. Studenti vysokých škol se postavili tehdejšímu režimu a požadovali svobodu a demokratické volby. Nebyl jsem mezi nimi a o to víc si vážím jejich odvahy. Moc mě těší, když se Národní třída i dnes plní mladými lidmi se zájmem o stejné hodnoty, za které bojovali studenti v roce 1989. Věřím, že mladá generace je odhodlána svou svobodu bránit i přesto, že se do ní už narodila. Atmosféra 17. listopadu mě přesvědčuje o tom, že jsme v našich společných hodnotách pevní, a díky tomu i odolní proti všem vlivům, které by je mohly ohrozit,“ uved později prezident na sociální síti X (dříve Twitter)

Prezident Pavel dorazil na Národní třídu krátce před polednem se svou manželkou Evou. Jeho předchůdce na Hradě Miloš Zeman se vzpomínkových akcí na Národní třídě neúčastnil.

„Situace není zdaleka tak špatná, jak nám ji někteří malují,“ doplnil. Fakticky tak polemizoval s bývalým premiérem, šéfem ANO a svým soupeřem v boji o Hrad Andrejem Babišem, který na Národní třídu přišel o několik hodin dříve a vytýkal politikům, kteří vládli v prvních letech po sametové revoluci v roce 1989, že si stát v jejich éře dobře nerozmyslel, co si má ponechat, a že se nyní někdo snaží zprivatizovat i demokracii.

„Málo připomínáme úspěchy, přestože těch je opravdu hodně a měli bychom si je dávat do kontextu s tím, co vidíme kolem sebe,“ zdůraznil naopak Pavel.

Pavlův odpůrce připomněl jeho výcvik před 1989 Na rohu Národní třídy a Mikulandské ulice komentoval Pavlovu přítomnost za pomoci reproduktoru jeden z jeho odpůrců a poukazoval na jeho předlistopadovou minulost. Označoval ho za komunistického rozvědčíka a nazýval ho „prezidentčíkem“. Ke svému členství v KSČ a výcviku u vojenské rozvědky Pavel v rozhovoru řekl, že si to připomíná dodnes, je ale rád, že se mohl podílet na budování společnosti v Česku po roce 1989.

Hrubě se ale podle něj mýlí ten, kdo se domníval, že vítězství demokracie je jednou provždy. „Demokracii je třeba chránit, a je to vidět dnes a denně. K určitému oslabování demokracie dochází i v zemích, kde bychom to ještě před pár lety nikdy ani myšlenkou nepřipustili. Jako Velká Británie, Spojené státy. Myslím si, že domnívat se, že Česká republika v tomto bude výjimkou, by byla iluze,“ uvedla hlava státu.

Důležité je podle Pavla být solidární a pamatovat na ty méně schopné a na ty, kdo neměli tolik štěstí, aby uspěli.

„Myslím si, že civilizovanost jakékoliv společnosti se měří tím, do jaké míry je schopná postarat se o své slabší, ať už jsou to lidi sociálně slabší nebo lidi s různým stupněm postižení. Prostě systém by měl být natolik solidární, že těmto lidem vytvoří slušné podmínky pro život,“ odvětil prezident na dotaz, co by vzkázal lidem, kteří mají pocit, že jim svoboda a demokracie do jejich vlastních životů nic nepřenáší.