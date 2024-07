A vy o tom víte? Ruský šéf obrany volal do Pentagonu, ptal se na plány Ukrajiny

Ruský ministr obrany Andrej Belousov v telefonátu před dvěma týdny varoval svůj americký protějšek Lloyda Austina před údajnou tajnou ukrajinskou operací proti Rusku. Napsal to v sobotu list The New York Times (NYT) s odkazem na tři nejmenované činitele. Zajímalo ho, zda Američani o krocích Kyjeva vůbec ví.