Třikrát zlatý Maďar skončil v Paříži už v prvním kole na šavli debutanta

„Jako kdyby on byl trojnásobný olympijský vítěz a já debutant,“ řekl zklamaný Szilágyi, který v utkání poprvé zabodoval až za stavu 0:6. „Je to šok. Měl mě přečteného, byl jsem pro něj otevřená kniha. Co chtěl, to udělal, každý jeho útok byl zásah. Že to tu pro mě bude takhle krátké, to jsem nečekal,“ litoval neúspěšný obhájce.

Szilágyi se stal šampionem pod pěti kruhy v Londýně, Riu de Janeiro i Tokiu, tři tituly z olympiád v individuálních soutěžích vybojovala už jen italská fleretistka Valentina Vezzaliová. Szilágyi naposledy na olympiádě prohrál v Pekingu 2008 v osmifinále.

Ani v soutěži kordistek nedojde na úspěšnou obhajobu. Šampionka z Tokia Sun I-wen z Číny prohrála hned první utkání s japonskou soupeřkou Miho Jošimuraovou 13:14 v prodloužení.