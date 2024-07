Ruští Němci se stahují do Kaliningradu. Jejich příběh napomáhá Kremlu

Zvýšenou poptávku ruských Němců po bydlení v Kaliningradu potvrzují místní realitní kanceláře. Realitní agenti uvádějí, že je zvláště populární mezi těmi, kteří mají v Německu stále rodinu.

Podle realitní agentky Světlany dávají Němci městu přednost obecně. „Proč si vybírají právě Kaliningrad? Protože město působí evropsky. Možná je pro ně psychologicky jednodušší se tam přestěhovat: připomíná jim Německo, ale je ruské,“ řekla ruskému nezávislému portálu Novaja gazeta.

K podobnému závěru dochází i Jurij, jenž do Německa odešel v devadesátých letech. „Myslím, že většina lidí si Kaliningrad vybírá právě kvůli jeho poloze. Do Mnichova je to mnohem blíž než do Moskvy, a i když to chvíli trvá, můžete tam zajet za příbuznými,“ uvádí.

On sám do ruského území mezi Litvou a Polskem odešel, protože necítil, že by do Německa patřil. Podobné důvody podle politoložky ze Středoevropské univerzity ve Vídni Liliji Sablinové uvádí více ruských Němců, kteří mají pocit, že i přes ekonomickou prosperitu nejsou součástí Německa.

Nespokojenost vyjadřovala i Marina. V Německu se podle ní zavádí „LGBT propaganda“. Bála se o své děti, přítomnost mužů ve školce ji znepokojovala, podezřívala je z pedofilie. Rozhodla se proto odejít.

„Pro naše děti je to poslední příležitost osvojit si ruskou kulturu, mentalitu a tradiční hodnoty. Uvědomujeme si, že pokud vyrostou v Německu, nebudou se chtít vrátit. Chceme našim dětem vštípit jiné hodnoty a hlavně je nezkazit,“ vysvětluje své důvody odchodu.

Rusko se dlouhodobě snaží vystupovat jako obhájce tradičních křesťanských hodnot a útočiště pro ty, kteří utíkají před „woke šílenstvím“ na Západě. Někteří Američané a další národnosti skutečně připustili, že do Ruska odešli kvůli nespokojenosti s politicko-kulturní atmosférou ve své zemi.

Kaliningrad, česky Královec a německy Königsberg, založili ve 13. století křižáci na počest českého krále Přemysla Otakara II. Po století byl součástí Pruska, později Německa, po druhé světové válce si Kaliningradskou oblast přisvojil Sovětský svaz.

Nástroj ruské propagandy

Podle novinářky Valerie Dobralskajové ruští Němci o své cestě do ruského území informují na sociálních sítích, a tím napomáhají šíření ruské propagandy.

„Líčí krásné Rusko nedotčené válkou, bez pronásledování a útlaku, nabízející lepší služby, vyspělé technologie, nedělní manikúru a tak dále,“ uvádí novinářka, přičemž poukazuje na případ moderátorky německé pobočky prokremelské televizní stanice RT Margo Zverevové, jež na svých sociálních sítích pravidelně píše o tom, jak vynikající je v Rusku bydlení, zdravotní péče a státní služby.

Kremelské propagandistické mašinérii pomáhají i někteří politici. V červnu cestovalo do Kaliningradu 18 členů protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD). Vyvěsili zde německou vlajku, mluvili o německo-ruském přátelství a zdůraznili, že ne všichni v Německu jsou „vazalem Washingtonu“. I u samotné strany jejich výjezd vyvolal pobouření, vedení AfD uvedlo, že o něm nevědělo a pravděpodobně nebyl registrován.

Novaja gazeta nicméně upozorňuje, že i když se ruská prokremelská média chlubí počty Němců usidlujících se v Kaliningradu, oficiální čísla tomu neodpovídají. V roce 2023 se počet migrantů přicházejících do oblasti oproti roku 2021 snížil zhruba třikrát, a to z 16 000 na 5 000. Celkem se tam v letech 2007 až 2023 přestěhovalo 54 000 lidí, někteří se ale kvůli nižším ekonomických výdělkům vrátili zpět do Německa.