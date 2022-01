Učitelé ve Francii stávkují. Testování ztěžuje výuku a zabírá čas, viní vládu

Učitelé na základních a středních školách ve čtvrtek po celé Francii stávkují kvůli opakovaným změnám v pravidlech pro testování žáků na koronavirus. Ztěžuje to podle nich samotnou výuku a její organizaci, dodatečná administrativa zabírá čas a učitelé kritizují i nedostatek komunikace ze strany francouzské vlády. Do stávky se podle odborů zapojilo až 75 procent učitelů, zavřená by mohla být až polovina škol.