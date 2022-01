Francie hodlá zakázat incest, zruší tak dědictví Velké francouzské revoluce

Francie hodlá zakázat incest i mezi lidmi staršími osmnácti let. Oznámil to státní tajemník pro ochranu dětí Adrien Taquet. Země už zakázala incestní svazky, které by zahrnovaly jedince mladší osmnácti let, reagovala tak na kauzu sexuálního zneužívání čtrnáctiletého chlapce prominentním politologem.