Do kina s popcornem, ven v maskáčích. Minutový klip za milion láká do armády

Reklamní spot mohou vidět návštěvníci zejména menších kin, protože výhercem otevřeného tendru se stala společnost Visia Cinema. Ta v Praze zastupuje například kina Světozor či Aero a v rámci republiky zhruba stovku zejména městských a letních kin. Za garantované zhlédnutí půl milionem diváků zaplatí armáda včetně daně 1 087 669 korun. V sítích multiplexů byla reklama minimálně o 700 tisíc korun dražší.

Kina, která zastupuje vítězná společnost zhruba ve stovce měst, přilákají ročně 3,8 milionu diváků. Armáda chce cílit na aktivní lidi ve věku od 18 do 55 let. Šedesátisekundový klip by měl pomoci zlepšit zájem o službu a ukázat na možnosti, které na budoucí nováčky čekají, včetně náborového příspěvku.

Loňský rok sloužilo v armádě 27 982 profesionálních vojáků a téměř 4 300 vojáků aktivní zálohy. Část zrekrutovaných nastoupila například i k Vojenské policii či Hradní stráži.

Pražské rekrutační středisko.

„Na rok 2024 je opět stanoven rekrutační cíl v počtu 2 200 lidí. Z tohoto je 1 700 ve prospěch vojenských útvarů a zařízení a 500 studentů ke studiu na Univerzitě obrany,“ představila mluvčí armády plukovnice Magda Dvořáková smělé rekrutační plány pro tento rok. Nesmí se zapomínat ale i na odchody a ty jsou relativně masivní.

„V loňském roce armádu opustila tisícovka vojáků z povolání. Podobný úbytek jsme zaznamenali i v uplynulých letech. Agentura personální pracuje s tímto počtem i při definování rekrutačních cílů,“ objasnila Dvořáková odchody vojáků z povolání.

Armáda se o vojáky pere zejména s policií, ale čím dál tím více i s civilním sektorem. Náborový web doarmady.cz objasní nejen podmínky služby, ale umožní si i zahrát řadu online her. To ale armádě nestačí a tak nově zaměřuje svoji pozornost i na návštěvníky tuzemských kin. A ne poprvé.

Klip od Renče za dva miliony

Náboráři se ke kinoreklamě rádi vrací. Před dvaceti lety diváky zaujal dynamický klip režiséra Filipa Renče. Ten si objednala armáda tehdy ještě za vedení generála Pavla Štefky a v čele obrany stál Karel Kühnl.

Armáda tehdy nezastírala, že se filmovalo u elitních jednotek. Za minutový spot vojsko zaplatilo dva miliony korun. Před dvěma lety šel v kinech krátký, třicetisekundový spot.

Ztvárnění současného náborového klipu ovšem zůstává neznámé. Armáda redakci klip neposkytla. Podle důvěryhodných informací by mělo být ale současné ztvárnění dílem samotných vojáků, konkrétně Velitelství kybernetických sil a informačních operací.