Knihovny věcí jsou stále populárnější. Potěší planetu i peněženku

Planning a big event? Your local library of things will have all sorts of useful kit you can borrow when catering for large groups - even gazebos if you need some extra space!



Trefnu digwyddiad mawr dros yr wyl? Bydd gan eich llyfrell pethau leol bob math offer i chi ei ddefnyddio os ydy chi'n gwahodd grwp - hyd yn oed Gazebo's am ychydig le ychwanegol!