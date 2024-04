Z prodejen mizí košíky do ruky. Hodily se na malý nákup, skuhrají zákazníci

Toho, že z některých obchodů mizí pohodlné košíky do ruky, které se ideálně hodily na malý nákup, si všiml i padesátiletý Jan z Prahy.

„Nerad tahám pojízdné košíky, které tak rády najíždějí druhým zákazníkům pod nohy. Problémem jsou ale hlavně pro staré lidi. Má osmdesátiletá matka se už jen obtížně shýbá s každým kouskem zboží, u pokladen ji pak čekají opačná prostná,“ říká.

I to je podle něj důvod, proč se začala vyhýbat nejbližšímu Lidlu, kde zmizely i menší z vozíků. „Na výběr je tak jen pojízdný koš nebo obří a těžký vozík, vhodný tak na měsíční nákup pro rodinu.“

Tisková mluvčí Lidlu vysvětluje, že v prodejnách mají již několik let stejný typ nákupních košíků. „Aby zákazníci nemuseli nosit těžký nákup, pohodlně jej táhnou právě v košíku na kolečkách. Tyto košíky navíc odpovídají mezinárodnímu standardu, který je stejný napříč zeměmi, ve kterých Lidl působí. Postupem času se u nich pouze mírně měnil tvar a barva,“ říká Eliška Froschová Stehlíková.

Rovněž v obchodech Billa jsou k dispozici pouze velké nákupní koše na kolečkách. „Příruční košíky jsou naopak pohodlnější, protože není třeba je nosit v ruce, ale umožňují pořídit každodenní nákup v potřebném rozsahu. Jsou praktičtější z pohledu manipulace, protože jsou uzpůsobeny pro snadné převážení po prodejně, ale bez nutnosti mít klasický velký nákupní vozík, který řada lidi při denním nákupu nevyužije,“ hájí Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace. Ještě nedávno ovšem Billa oznamovala, že dosavadní nákupní příruční košíky vymění za nové, vyrobené z recyklátu.

Vadí vám, že nejsou v prodejnách k dispozici malé košíky do ruky? celkem hlasů: 167 Ano 92 %(153 hlasů) Ne 5 %(9 hlasů) Ani jsem to nezaregistroval(a). 2 %(4 hlasy) Malé nákupy většinou nedělám, preferuji větší košík či vozík. 1 %(1 hlas)

Také většina obchodů Penny dává už zákazníkům na výběr mezi nákupním vozíkem a košíkem s kolečky.

„Od zákazníků máme pozitivní ohlasy, že i malé nákupy nemusí nosit v ruce, ale mohou je pohodlně vézt. Košíky do ruky máme pouze na několika málo prodejnách menšího formátu v centrech velkých měst,“ popisuje Tomáš Kubík, tiskový mluvčí Penny.

S tím však Jan z Prahy nesouhlasí. Sám má zkušenost, že do klasického příručního košíku nakoupil víc. „Šel jsem třeba jen pro snídani, ale vždycky mi toho do něj spadlo víc. Teď je to naopak. Chodím bez koše a zboží donesu k pokladně v ruce. Nekoupím toho zdaleka tolik,“ popisuje Jan, který na problém redakci iDNES.cz upozornil.

Ať rozhodne zákazník

Některé řetězce se rozhodly počty nákupních košíků optimalizovat podle požadavků zákazníků. „Určitě nejde o trend, že bychom malé košíky nahrazovali velkými. Prodejny pravidelně počty košíků revidují a případně doobjednávají další podle potřeby,“ říká mluvčí Tesco Iva Pavlousková.

Dále dodává, že pokud má zákazník pocit, že v dané prodejně nějaký typ košíků nebo vozíků chybí nebo jsou k dispozici v omezeném počtu, pak je nejlepší, aby se obrátil na personál přímo v obchodě nebo nám tuto zkušenost sdělil přes zákaznickou linku. A podobně radí také ředitel komunikace obchodů Albert.

S vyřazením příručních košíků nepočítá ani Kaufland. „Pravidelně provádíme inventarizaci nákupních košíků, abychom věděli, kolik se nám kde nachází a kolik nám jich do požadovaného počtu chybí,“ říká mluvčí řetězce Renata Maierl. A hypermarkety Globus nabízejí rovnou několik košíkových velikostí.