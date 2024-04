Žádný personál ani jiný zákazník. V Česku roste síť bezobslužných obchodů

Nyní firma hodlá formou franšízových licencí rozšířit automatizovaných obchodů do dalších regionů. Malý obchod pojme přibližně 300 položek, zatím zde ovšem chybí čerstvé potraviny tj. pečivo, ovoce, zelenina, salámy, sýry či maso. „Na rozšíření sortimentu již nyní pracujeme a v blízké době se v obchodech objeví i balené pečivo, salámy či sendviče,“ říká mluvčí společnosti Store Invent Klára Murínová. Podle ní jsou ceny zboží srovnatelné s velkými řetězci, nepřičítají si vysoké marže jako večerky.

Na rozdíl od stávajících samoobslužných pokladen zákazník nemusí sám markovat jednotlivé položky. „Tašku položí na pás, kde se automaticky celý nákup načte do aplikace a zákazník pak potvrdí platbu v mobilu,“ vysvětluje princip mluvčí společnosti Store Invent Klára Murínová s tím, že veškeré zboží je opatřeno RFID čipy, které v prodejně snímají neviditelné antény.

Speciální RFID čipy se tisknou v Jílovém u Prahy, kde má společnost centrálních sklad. Zboží se polepí a odtud dvakrát týdně poputuje do příslušných poboček. „Zatím nám tato frekvence doplňování stačí, ale už někde vidíme, že poptávka se zvyšuje a musíme přidat,“ popisuje Murínová.

RFID čipy nejsou žádnou technologickou novinkou, používají je například v mladoboleslavské Škodovce, kde jsou schopni sledovat lokaci náhradních dílů, u pokladen s čipy pracují také v Decathlonu. „My jsme jen poskládali existující technologie a postavili na tom náš koncept prodejen,“ říká mluvčí společnosti s tím, že cena čipu činí 1,8 koruny.

Výhodou čipů je nejen to, že provozovatel prodejny sleduje v reálném čase, kolik zboží se prodalo a kolik toho v regálech chybí, ale hlídá také expiraci výrobku.

„Můžeme pak položky různě mezi jednotlivými prodejnami přesouvat a reagovat na poptávku,“ popisuje Murínová.

Bez personálu a jiného zákazníka

Minute Shop vznikal během covidu, kdy panovala v obchodech striktní opatření, povinné rozestupy a maximální počet zákazníků, kteří se mohli v prodejně pohybovat. „Navíc, když si zákazník jde nakoupit ve tři ráno, nechce sdílet prostor s někým jiným,“ vysvětluje bezpečnostní důvody mluvčí společnosti Store Invent Klára Murínová.

Celý obchod má tak zákazník zcela pro sebe, kde může bezstarostně nakupovat, navíc ho hlídá několik bezpečnostních kamer. „V naší centrále sedí člověk, který sleduje záznamy živě a může zasáhnout, takže se zákazník nemusí obávat, že by v obchodě zůstal uvězněný,“ říká tisková mluvčí s tím, že i během výpadku elektrické energie má prodejna záložní zdroj s hodinou výdrží.

Líbí se vám nový koncept automatizovaných prodejen? ANO 79 %(11 hlasů) NE 21 %(3 hlasy)

Podle Murínové jsou pražské pobočky zatím testovací, ale již nyní je firma připravena expandovat do dalších měst a později počítá i s vesnicemi, kde mohou obce do tisíce obyvatel lze čerpat dotace Obchůdek vypsané ministerstvem průmyslu a obchodu.

„Obce mohou čerpat dotace až do výše 300 tisíc korun a pořízení naší technologie stojí půl milionu. Když si to zřizovatel spočítá, investice se mu vrátí do roka, protože ušetří roční plat zaměstnance,“ popisuje výhody Murínová.

Amazon i Coop

První automatizovaná prodejna COOP a zároveň první prodejna tohoto druhu v České republice se otevřela v polovině března loňského roku ve Strakonicích a další pak přibývaly. Nyní má COOP takových vlastních prodejen deset, v několika dalších pak působí jako partner, přičemž tyto prodejny jsou provozovány obcemi.

Obchody fungují v hybridním režimu, v běžné otevírací době si v nich mohou zákazníci nakoupit jako v klasickém obchodě, mimo tuto dobu je nákup podmíněný využitím aplikace v telefonu, platební karty a bankovní identity. Tu má prakticky každý, kdo využívá služeb internetového bankovnictví.

„V těchto prodejnách si zákazníci mohou díky využití moderních technologií nakoupit v kteroukoliv denní či noční hodinu,“ doplňuje Lukáš Němčík, marketingový ředitel COOP.

V zahraničí na podobném systému existuje Amazon GO, což je koncept automatizovaných prodejen, který byl poprvé představený společností Amazon v prosinci 2016. První obchod se pak otevřel v lednu 2018 v Seattlu. Poté společnost postupně rozšiřovala tento koncept na další lokality a rozvíjela sortiment zboží nabízeného v obchodech. Podle společnosti je hlavním cílem vytvořit zákaznický zážitek bez front a čekání na pokladnách.

Zákazníci mají několik možností, jakým způsobem nakupovat. Buď si stáhnou aplikaci Amazon GO, která je propojena s účtem na Amazonu a slouží k identifikaci zákazníka, sledování nákupů a automatickému vyúčtování. Nebo nakupují prostřednictvím platební karty. U vstupu se vloží do terminálu, brána turniketu se otevře a zákazník může nakupovat. Obchod nabízí čerstvé pečivo, teplé svačiny, potraviny, nápoje, ale také pivo a alkohol.