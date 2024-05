Jak uspořit a zabránit impulzivnímu nákupu? Číňanky hledají rady na sítích

Během pandemie se Kathy Zhuo a jejímu manželovi výrazně snížily příjmy. Zhuo se navíc musela starat o svou matku, která vážně onemocněla. „Sotva nám zbývaly peníze. Cítila jsem se nejistě, nevěděla jsem, co mám dělat,“ říká pro BBC šestatřicetiletá matka dvou dětí, která žije v provincii Fu-ťien na jihu Číny.

Pomoc a inspiraci našla – stejně jako mnoho jiných mladých Číňanů - na internetu. Spojila se s lidmi, kteří se chtějí podělit o tipy, jak ušetřit. Ke komunikaci využívají různé sociální sítě, například Xiaohongshu, někdy označovanou jako „čínský Instagram“, nebo sociální síť Weibo.

Ačkoliv ona sama pracuje pracuje v odvětví čisté energie, které bylo v loňském roce motorem čínské ekonomiky, říká, že se cítí nucena „připravit se na nebezpečí“, protože mnoho jejich přátel nebo rodinných členů přichází o práci.

Stop impulzivním nákupům

V únoru se přidala k několika online skupinám, kde většinu členů tvoří ženy ve věku mezi 20 a 40 lety. Zaznamenávají si každý den svůj rozpočet a výdaje a pomáhají si také navzájem zabránit v impulzivních nákupech.

Podle šestatřicetileté Zhuo například jedna žena měla v plánu si koupit luxusní tašku, která stála 5 000 jüanů (16 200 Kč), po rozhovoru s ostatními ženami si však koupila mnohem levnější tašku z druhé ruky. Kathy Zhuo říká, že jen měsíc poté, co začala řešit úsporu financí na sociálních sítích, její výdaje klesly o čtyřicet procent. V letošním roce má v plánu ušetřit 100 000 jüanů (323 900 Kč).

Témata na sociálních sítích ohledně úspory financí začala sledovat i třicetiletá učitelka pracující na základní škole Wen Zhong. Říká, že omezila online nakupování a namísto toho tráví více času tráví čtením a tkaním. Začala také prodávat své ručně vyráběné výrobky, což jí přináší peníze navíc. Zmiňuje také, že přešla k minimalistickému životnímu stylu.

Některé ženy se rozhodly pro tradičnější způsob spoření, a to držení hotovosti. Dvaatřicetiletá paní Chen, která provozuje kosmetický salon v provincii Che-nan, říká, že většinu svých příjmů každý měsíc vybírá z banky a dává je do krabice.

Jakmile uspoří 50 000 jüanů (162 000 Kč), plánuje je dát do banky a založit si termínovaný vklad. „Když mám hotovost v ruce, cítím se klidnější,“ říká. „Když vidím, že hromádky bankovek jsou stále silnější, cítím se bezpečně a spokojeně,“ doplňuje.

Podle oficiálních údajů měly domácnosti v bance zhruba 138 bilionů jüanů (447 bilionů Kč), což je zhruba 14procentní nárůst oproti předchozímu roku. Podle profesora Lu Xi, který působí na National University of Singapore, se může tak vysoká úroveň úspor ukázat jako problém. Popisuje, že centrální banka může ekonomiku podpořit snížením úrokovým sazeb a tím pádem se stane spoření méně atraktivní. Pokud by se však lidé nadále vyhýbali utrácení a místo toho stále šetřili, mohlo by to oslabit schopnost banky ovlivňovat ekonomiku.