Každý může být hvězda. V Tokiu otevřeli první interaktivní zábavní park na světě

Sledovat dospělé muže a ženy, jak si na sebe dobrovolně oblékají opulentní kostýmy a na pódiu se před desítkami dalších účastní nejroztodivnějších aktivit, není zrovna pro Japonsko běžná představa zábavy. Pro zemi, kde se při cestě veřejnou dopravou mlčí a lidé jen málokdy navazují konverzaci s ostatními, jsou tyto formy spontánního veřejného vystupování netypické.

Přesto nebo právě proto se tyto kulturní normy snaží překonávat krytý zábavní park v Tokiu jménem Imersivní přístav Tokio. Jeho impresário Cujoši Morioka už do Japonska v minulosti v podobném duchu přivedl kouzelnický svět Harryho Pottera a slavil divácký úspěch. Mnohé si slibuje i od tohoto konceptu. Firma hodlá pobočky parku otevřít i za hranicemi. Informaci přinesla agentura Bloomberg.

Ven z ulit!

Imerse znamená ponoření, vnoření nebo pohroužení se. Přesně to se očekává od návštěvníka tokijské atrakce. Park sídlí v dvoupatrové budově na umělém ostrově Odaiba a na ploše o rozloze 30 000 metrů čtverečních mají návštěvníci možnost zažít dvanáct různých akcí. Každá z nich obsahuje vlastní interaktivní příběh. Ať už jde o cukrovinkami posetou chaloupku Jeníčka a Mařenky, interaktivní stolování v kabaretu anebo o záhadnou vraždu, kterou musí návštěvníci podobně jako v únikové hře rozlousknout na základě řešení hádanek.

„Když jsme poprvé otevřeli, lidé byli trochu váhavější, než jsme očekávali, pokud jde o odvahu udělat první krok,“ říká Koh Tamura ze společnosti Katana. Od otevření se však podle jeho slov tento problém sám vyřešil. Na konci každé atrakce nervozita návštěvníků ustupuje, a jak představení pokračuje, host nepozná hranici mezi realitou a fikcí. A právě to je účel této zábavy. „Lidé, kteří sem přijdou, musí vystupovali ze svých ulit, komunikovat s herci i ostatními hosty, a dokonce i zamířit na pódium, aby se sami předvedli,“ dodává Tamura.

Herci mají během šou za úkol aktivně tlačit na hosty a pomáhat jim překonat trému tím, že je vedou k tomu udělat první krok. „Během zážitku se návštěvníci mohou octnout v parku kdekoli, protože dějová linie funguje v závislosti na tom, jak se jednotlivci a týmy pokaždé rozhodnou navigovat,“ vysvětluje Tamura.

Koncept imersivní zábavy má v Tokiu ohlas zejména u dvacátníků a třicátníků. Ti se v zábavním parku podle majitelů parku objevují v největším počtu. Cena vstupenky pro dospělého se pohybuje kolem 6 800 jenů (1 100 Kč), takže je srovnatelná s cenami v tokijském Disneylandu. Společnost navíc uvádí, že doufá, že brzy dosáhne podobného objemu prodeje jako ostatní japonské zábavní parky zvučných jmen.

Nový styl zábavy

Jakmile návštěvníci vstoupí do zábavního parku, okamžitě se přenesou do malého evropského městečka lemovaného budovami v románském stylu. Herečky v dlouhých šatech připomínajících služky je vítají pozdravem „Ciao!“ a snaží se hosty zapojit do konverzace. Dělí se s nimi například o drby jako se starými přáteli. Každá z následujících atrakcí pak vychází z této centrální návsi, na některé je třeba vystát frontu, abyste se dostali „do hry“.

V jedné z atrakcí se účastníci rozdělí do skupinek a zhruba po půl tuctu vejdou do bludiště. Jejich cílem je uniknout odtud dříve, než je uloví obří klauni. „Hledání bezpečných míst po cestě a skrývání se před nebezpečím je rychlý způsob, jak se sblížit s cizími lidmi,“ říká Tamura. Upozorňuje však, že tento zážitek nemusí být vhodný pro děti. „Několik nic netušících dětí vzdalo honičku s klaunem uplakaných a chytalo se rodičů,“ vzpomíná.

V divadle pak návštěvníky čeká i rozřešení jednoho z případů Sherlocka Holmese, do něhož se musí sami aktivně ponořit. Představení rekonstruuje scény z Londýna 19. století a návštěvníci se mohou volně procházet po jevišti, takže mají pocit, že jsou skutečně součástí světa představení a sledují účinkující, kteří hrají v jejich blízkosti.

Další z atrakcí se jmenuje Špionská akce. Staví diváky/účastníky doprostřed situace, kdy se mafiáni a špioni utkají v přestřelce. Mafiáni míří na diváky „zbraněmi“ a nařizují některým návštěvníkům, aby se drželi zpátky, zatímco z jiných se stanou rukojmí.

Návštěvníky čeká i zážitek v restauraci, kde se mezi stoly hravě proplétají tanečnice oděné do peří. Performeři zde vyzývají hosty, aby se přidali k akci na pódiu.

„Lidé jsou obvykle tak vystresovaní z práce nebo ze školy, že ani nedokážou být sami sebou,“ říká Tamura. Park podle jeho slov mění nejen prostředí, ve kterém se lidé obvykle pohybují, ale také to, kým mohou být. „Stačí zde strávit jeden den, aby se lidé zbavili stresu a načerpali energii.“

Nic pro cizince. Zatím

Vypadá to, že koncept funguje a zábava lidi baví. Návštěvníci podle Tamury opouštějí každou z atrakcí parku se širokým úsměvem na obličeji. Pro cizince však zatím určena není. Vzhledem k důrazu na interakci mezi hostem a performerem probíhá zatím celá produkce v japonštině. „Překlady nám zatím chybějí, dokonce i nákup vstupenky online k nám může být pro člověka, který neovládá japonštinu, problematický,“ přiznává Tamura. Při naší návštěvě se lidé, kteří neovládají japonštinu, nechápavě dívali na obrázky a hledali vodítka k širšímu ději. V některých případech se snažili komunikovat se spoluhráči. Na odstranění jazykové bariéry však jeho společnost pracuje.

„Chceme dosáhnout toho, aby počet cizinců byl přibližně stejný nebo vyšší než v Universal Studios Japan,“ říká Tamura. Naznačuje, že chce zvýšit podíl zahraničních hostů z pěti procent na přibližně patnáct. V budoucnu chce firma tento nápad přenést do měst, která jsou vyhlášená svou zábavou, jako je New York, Londýn, Las Vegas nebo Paříž. Tamura totiž upozorňuje na velkou poptávku po japonských atrakcích v zahraničí. „Myslím, že se to lidem v zahraničí určitě bude líbit,“ uzavírá pro Bloomberg.