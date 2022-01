Malé obchody dostanou miliony, lidé jsou prodejnám v obcích vděční

O dotaci až 100 tisíc korun na udržení provozu mohli loni žádat obchodníci z malých obcí do tisíce obyvatel. K prvním z nich už míří peníze.

Hlavně starší lidé by bez nich mohli mít problémy při zajišťování nákupu základních potravin. Pro majitele obchodů v malých obcích je ovšem stále složitější udržet své prodejny v provozu. V současnosti je nejvíce trápí nárůst cen energií.

„Žije tady zhruba 360 lidí. Kdyby tady obchod nebyl, museli by do Krnova a to by už byl pro některé asi problém,“ popisuje situaci v Krasově, vesničce ležící mezi Krnovem a Bruntálem, majitelka tamního obchodu Šárka Cimbálová.

Získání dotace z programu Obchůdek 21 si pochvaluje. „Všechno se zdražuje, elektřina, nájmy i to uhlí, kterým tady musíme topit. Díky tomu programu mám méně starostí, jak zaplatit zaměstnance a podobně. Je to velká pomoc,“ dodává Cimbálová.

Lidé z Krasova si její obchůdek pochvalují. „Kam bychom jinak chodili? Přece nepoletím pro každý rohlík do Krnova,“ komentoval potřebnost existence obchodu v obci, kde v roce 2021 žilo 357 obyvatel, jeden z návštěvníků prodejny.

Šárka Cimbálová v ní, aby ekonomicky přežila, neprodává jen potraviny. „Náš obchod funguje i jako výdejní místo pro přepravní společnosti, na výdej balíků i pro obyvatele okolních vesnic,“ vysvětlila majitelka. Na podobném místě, v Horní Moravici nedaleko Malé Morávky, podniká Eva Baštrnáková. I ona při žádosti o podporu malým obchodům uspěla.

Obchodům pomáhají i rekreanti

„Já ty peníze z dotace využiju na výplaty zaměstnancům. Ty tady mám dva, takže mi to určitě pomůže. V době, kdy je tady covid, je znatelné snížení tržeb, takže pomoc určitě využijeme,“ vysvětlila mladá žena.

Obchod v Horní Moravici žije jak z místních obyvatel, tak – a to hlavně – z nákupů návštěvníků tamní rekreační oblasti. V okolí je mnoho chalup a chat, kam míří lidé hlavně v létě.

„Na tržbách je hodně poznat, když je léto, když jsou tady rekreanti. Popřípadě když jsou jarní nebo vánoční prázdniny,“ vysvětlila Baštrnáková. „Pro nás je obrovské plus, že jsme rekreační oblast. To ale v některých obcích nemají. Kdybychom stáli jen na místních, tak jsme na tom taky hůř.“

Dotace platí ministerstvo s krajem

Na dotaci pro obchodníky z malých obcí napříč Moravskoslezským krajem měl pro letošní rok krajský úřad celkem čtyři miliony korun.

„Program Obchůdek 21 je nový program, který přišel z ministerstva průmyslu a obchodu. Podporuje obchody v malých vesnicích do tisíce, případně v částech obcí do tří tisíc obyvatel,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jan Krkoška. „Chceme v těchto obcích obchody uchovat, takže jsme tuto možnost podpory přivítali.“

Třemi miliony korun přispělo ministerstvo, další milion korun přidal kraj. „Dostali jsme šestapadesát žádostí, deset z nich nesplnilo podmínky uznání dotace, celkem jsme podpořili čtyřicet šest žadatelů. Ti teď postupně, podle toho, jak se jejich žádosti daří zpracovávat, dostávají peníze,“ dodal Krkoška.

Obchodnice z Krasova i z Horní Moravice se shodují, že by o udržení svých podniků bojovaly i v případě, že by peníze z programu nezískaly. „Šla jsem do podnikání s tím, že jsem věděla, jak ten obchod fungoval. Pracovala jsem tady jako zaměstnanec, takže jsem věděla, do čeho jdu, určitě bych to držela dál,“ konstatovala Šárka Cimbálová.

„Určitě bych zaměstnance uchovala a nechtěla bych propouštět. Jedna zaměstnankyně odchází na jaře do důchodu, což by taky pomohlo, ale je dobré mít rezervu,“ přidala se Eva Baštrnáková.