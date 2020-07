Dolní Vítkovice lákají na fenomenální výhledy, spoustu železa i zábavy

„Když jsme na začátku tisíciletí uvažovali, co s tímto bývalým průmyslovým centrem Ostravy, rozhodli jsme se, že nenecháme národní kulturní památku chátrat ve stavu posledního dne po poslední tavbě železa,“ vzpomíná předseda dozorčí rady spolku Dolní oblast Vítkovice Jan Světlík.

„Řekli jsme si, že průmyslovým halám dáme nový život, zboříme ploty a po skoro dvou stech letech otevřeme tuhle část Ostravy lidem,“ dodává autor vize přeměny Dolních Vítkovic.

Areál, který dříve duněl rytmem těžkého průmyslu, postupně získává smysl dnešního světa. Ovšem tentokrát je to život spojený s kulturou, vzděláním, interaktivní zábavou a sportem. Zárukou toho, že vše se mění citlivě a kulturně, je fakt, že hlavním architektem je Josef Pleskot.

Původní industriální architektura souzní s novými budovami. Asi nejzářnějším příkladem je Velký svět techniky. Budova, která na první pohled zaujme obřím zrcadlem, v němž se odráží původní vysoké pece, jako kdyby to byl velkolepý obraz. A ten obraz se navíc mění podle toho, kde pozorovatel stojí.

V jednom z hlavních pohledů kontrastují komíny a vysoké pece se zelení stromů a keřů. V tom sdělení se odráží symbolika celé Ostravy, která je dnes pro mnohé návštěvníky zelenější, než si lidé většinou myslí.

Velký svět techniky

Uvnitř Velkého světa techniky si mohou malí i velcí návštěvníci vyzkoušet mnoho z toho, co se učili v hodinách fyziky, chemie, matematiky nebo přírodopisu. Tady vše prožijí zábavnou formou, většinou hrou.

A všímavému pozorovateli neujde ani to, že mnohé „pokusy“, které tady zkoušejí především děti, fungují, jen když jsou zájemci v pohybu: například jedou na rotopedu, otáčejí se na gyroskopu hlavou dolů, nechají si elektromagnetem zježit vlasy na hlavě, virtuálně roztančí svoji kostru, oživí vodíkovou raketu nebo třeba simulují let ptáka… Pro odvážné je simulace zestárnutí o dvacet let.



Ani nejmladší návštěvníci Velkého světa techniky nepřijdou zkrátka. V Dětském světě se seznámí s tím, jaký smysl v životě má louka, les, krajina nebo jak funguje město. Zkusí si třeba ovládat jeřáb, jak se dělá televize nebo co jíme a kde to vzniká. Opět vše formou hry a zábavy.

Svět Julesa Verna

Jako ve světě znamenitého spisovatele Julesa Verna se ocitne návštěvník v Malém světě techniky U6. Fascinující jsou staré parní stoje, vyzkoušet si lze ovládání spousty strojů a dopravních prostředků, práci přednosty stanice a morseovkou zastavit vlak a zabránit tak železničnímu neštěstí.

Fenomenální zážitek je v ponorce kapitána Nema, kterou lze projít doslova od strojovny, přes luxusní kajutu kapitána až po horní palubu, ze které je skvělý rozhled po celé obří hale s exponáty.

Přehlídka starých škodovek v hale U6

Perlou v této expozici je slavná Niké – originál plachetnice, se kterou obeplul zeměkouli bohumínský rodák Richard Konkolski. Maketa kajuty s možností zkoušet nastavení plachet a sílu větru, zaujme nejen námořníky.



Gong zní uvnitř plynojemu

O kreativitě těch, kdo areálu vracejí nový smysl, svědčí aula Gong. Když neznalému návštěvníkovi řeknete, že jde o bývalý plynojem, který sloužil pro uschování plynu z vysokých pecí, kroutí nechápavě hlavou. Dnes je uvnitř bývalého plynojemu sál pro patnáct set návštěvníků. Konají se zde kongresy, koncerty, společenské akce. Jde o ukázku architektonického umu Josefa Pleskota – prostory jsou „graficky“ čisté, účelné a citlivě přiznávají původní smysl budovy.

Místo koberců lidé do budovy vstupují po obřích železných plátech spojených k sobě obrovskými nýty… Z oken budovy je pohled na původní průmyslový areál. Nové se dokonale snoubí s původním.

Bolt Tower

Pověstná třešnička na dortu je pak vyhlídka z nejstarší vysoké pece na celou Ostravu. Nástavba, kterou zde zavěsili, se nazývá Bolt Tower a právě jamajský sprinter Usain Bolt tuto věž v roce 2015 pokřtil. Usain Bolt nepřijel na otevření věže náhodou – jednak byl několik let ikonou ostravského atletického mítinku Zlatá tretra, a navíc jeho jméno znamená v překladu „šroub“. Jde tedy o slovní hříčku, neboť návštěvníci věže stoupají na nejvyšší bod po plošině ve tvaru obří šroubovice.

Dolní Vítkovice a Ostrava z vyhlídky Bolt Tower

Vyhlídka umožňuje pohled na celou Ostravu a panorama Moravskoslezských Beskyd. Kdo se podívá pod sebe, na areál Vítkovic, pochopí, proč právě tady vznikl v roce 1828 základ pro rozvoj průmyslu a vlastně i celé Ostravy. Důl Hlubina byl zdrojem kvalitního uhlí, nedaleká řeka Ostravice přiváděla potřebnou vodu.

Uhlí bylo tak kvalitní, že z něj šlo vyrobil koks (i tento provoz je z věže vidět), a ten pak umožnil potřebnou teplotu, která tavila rudu ve vysokých pecích. To vše bylo základem pro rozvoj města, které návštěvníkům Bolt Tower doslova leží u nohou. Kde jinde si dát výbornou kávu a skvělý zákusek než v kavárně s takovou vyhlídkou na celé město?

Výchovná vlastivědně-dějepisná exkurze by tu mohla skončit, jenže Dolní Vítkovice nikdy nespí a už chystají nové expozice. Myšlenky na cestu Ostravy z minulosti do budoucnosti, včetně fantazie v myslích návštěvníků se tak stále rozvíjí a plynou dál...