Obří sochu Krista nezvedlo ani šest chlapů. Pomohlo až lešení a lana

Do požadované výšky sochu ve čtvrtek nezvedlo ani šest chlapů najednou. „Chvíli to vypadalo beznadějně, potřebovali jsme sochu vyzvednout poměrně vysoko. Pomohlo až postavené lešení a lano,“ popsal akci kastelán zámku Radomír Přibyla s tím, že do náročné akce se pustili jak pracovníci zámku, tak i lidé ze spolupracující firmy.

Kristus na kříži z konce 18. století se na své původní místo vrátil po více než sedmdesáti letech. „Ze zámecké kaple byl v roce 1953 odstraněn. Kapli tenkrát vylíčili na bílo a udělali z ní zbrojnici,“ nastínil poválečné dění kastelán.

Přes tři metry vysoký kříž s více než dva a půl metru velkou sochou Krista tehdy našel umístění v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí, kde několik desetiletí zdobil předsíň svatostánku. „Krátce po znovuotevření zámku nám v roce 1997 místní farář nabídl návrat Krista na kříži,“ vylíčil pokračování příběhu Přibyla.

To už však byla zámecká kaple obnovená, zařízená a zpřístupněná.

Za nové místo proto byla zvolena prázdná zákristie před zámeckou kaplí, kam se tedy přestěhoval zrestaurovaný originál Krista a také přesná replika kříže, kterou kastelán musel nechat vyrobit, protože poškozené dřevo původního krucifixu už nešlo zachránit.

Kristova socha je raritní. „Nemá bodnou ránu na boku, nemá zkřížené nohy a nemá na hlavě trnovou korunu,“ upozornil kastelán na skutečnost, že jde o idealizovaně zachycené Ježíšovo tělo beze stop mučení.

Správce zámku včerejší přesun dlouhodobě plánoval. Stavaři nejprve umístili do zdi kaple obří skoby, na něž zavěsili dřevěnou část. Na tu pak vyzvedávali sochu. Zatímco však v zákristii visela v menší výšce a manipulaci s více než dvěma sty kilogramy bronzu zvládlo několik mužů ručně, v kapli to už nestačilo.

Krucifix na původním místě teď budou vídat návštěvníci, kteří se rozhodnou pro prohlídku doplňkového okruhu. Kapli spolu s ním zdobí i nově zrestaurované varhany.