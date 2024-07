Dronaři jsou problém, provedli desítky nelegálních průletů, říká mluvčí Colours

Co je za tímto vaším hodnocením?

Hlavně se nám podařilo zvládnout všechny potenciální problémy, které hrozily. Zaprvé to byla situace, kdy jsme se dva nebo tři dny před začátkem dozvěděli, že jedna z našich hlavních hvězd, Queens of the Stone Age, zrušila kvůli nemoci jednoho člena skupiny červencový program. Mysleli jsme si, že začíná opět ročník, který budou provázet velké programové změny. Naštěstí se nám podařilo rychle zajistit velice adekvátní náhradu, a to Toma Morella, který byl zrovna blízko a nevadilo mu nahradit někoho jiného. Druhý velký úspěch bylo zvládnutí situace způsobené výpadkem IT systémů po celém světě. Podařilo se přeložit koncert Sevalidzy, jejíž přílet se právě kvůli výpadku opozdil, z pátku na sobotu. Tím pádem jsme stoprocentně dodrželi program.

Třetím úspěchem byla velmi slušná návštěvnost a pohodová, přátelská atmosféra, na jakou jsme zvyklí. Nejsilnější den pocovidové éry festivalu byl pátek, kdy bylo skoro plno. Během dne se v areálu vystřídalo na padesát tisíc lidí. A neposlední v řadě úspěchů bylo počasí, které bylo perfektní.

Co pro vás bylo největším překvapením?

Osobně mě nejvíc překvapila kapela Tangerine Dream, dvacet let stará skupina z Německa, kterou jsem vůbec neznal. A pro diváky mohlo být příjemným překvapením, že jsme vzhledem ke změnám v pátečním programu prodloužili platnost páteční jednodenní vstupenky na sobotu.

Pozorujete nějaký trend ve skladbě diváků festivalu?

Jsme velice rádi, že máme věrné diváky, kteří k nám chodí opakovaně. Téměř polovina návštěvníků byla za těch dvacet let na festivalu více než pětkrát. Jako novinku jsme letos zaznamenali nárůst nejmladších lidí ve věku osmnáct až dvacet pět let. Lehce nám také přibylo akreditovaných rodin. Většinou jsou to lidé, kteří k nám chodili před patnácti dvaceti lety, stali se z nich rodiče a vrací se k nám s celými rodinami. To nás nesmírně těší. Rok od roku také přibývá akreditovaných seniorů a zdravotně znevýhodněných lidí. Do projektu Colours bez bariér se letos přihlásilo okolo devíti set hostů.

Museli jste řešit nějaké závažné incidenty s návštěvníky?

Jednalo se spíše o nedorozumění, například s lidmi, kteří nechtěli opustit areál, když už jsme zavírali. Takže došlo k nějakým slovním přestřelkám. Nemuseli jsme řešit žádnou závažnou ztrátu ani krádež. Novým trendem na festivalu jsou ale dronaři. O festival se totiž zajímá spousta lidí, kteří si nekoupí vstupenku, přesto se chtějí podívat. Snaží se o to z různých dronů. Z blízkých i vzdálenější míst nalétávají nad areál, což samozřejmě není dovoleno. Není možné, aby létaly nad hlavami diváků. Ve spolupráci s policií jsme řešili několik desítek pokusů o ilegální průlet dronem. Policejní antidronový tým ale dokázal všechny tyto incidenty vyřešit velice efektivně a rychle, za což mu patří velký dík.

Jak si poradíte s odpadky, které po návštěvních zbyly?

Podle našich odhadů se nám podaří vytřídit téměř devadesát procent všech vnesených plastů. Letos jsme měli opět jednorázové kelímky. Zavedli jsme také jednotné obaly na jídlo, které jsou papírové a snadno rozložitelné. Také ty se osvědčily a budeme je používat rovněž příští rok. Měli jsme také sběrná místa, kam lidé vhazovali zbytky jídel. Několik tun gastroodpadů povezeme přímo do bioplynové linky v Horní Suché na Karvinsku.

Co můžete prozradit o příštím ročníku Colours of Ostrava?

Termín následujícího ročníku je 16. až 19. července. A již jsme ohlásili, že k hvězdám bude patřit duo amerických diskžokejů The Chainsmokers.