Žáci o lyžařské výcviky v Česku nepřijdou, kurzy v cizině jsou problém

Ještě 29. prosince nebylo jasné, za jakých okolností se jich mohou účastnit neočkovaní žáci nebo ti, kteří covid neprodělali. Nové opatření ministerstva zdravotnictví ale podmínky částečně rozvolnilo, a žáci bez vakcíny či prodělané nemoci mohou vyrazit do středisek pouze s PCR testem.

„Pokud kurz trvá méně než osm dní, stačí se před jeho zahájením prokázat nanejvýš 72 hodin starým PCR testem. Děti do 12 let se nemusejí nijak testovat, a to bez ohledu na očkování,“ upřesňuje mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Rozhodnutí uvítaly školy napříč krajem. Část z nich očekávala verdikt s velkým napětím a plánovala různé varianty, jak zajistit účast na kurzu i nechráněným dětem. To byl případ Gymnázia Týn nad Vltavou na Českobudějovicku, odkud v neděli zamířilo do krkonošské Pece pod Sněžkou 54 studentů.

„Do poslední chvíle jsme řešili problémy s ubytováním, ale hlavně s přístupem do areálu. I kdyby nařízení zůstala stejná, vzali bychom na lyže všechny zájemce. Bylo by to jinak podle mého názoru diskriminační, pokud je kurz součástí školního výukového plánu,“ vysvětluje ředitel gymnázia Milan Šnorek.

Úpravu metodických pokynů vyhlížel také jeho kolega z písecké ZŠ J. K. Tyla Pavel Koc, odkud v neděli zamířili do skiareálu na Lipně žáci osmé třídy. Ti měli šumavské kopce sjíždět už loni, jenže kvůli nepříznivé epidemické situaci nebylo možné výcvik uspořádat.

„Všechny naše děti si na Silvestra došly na PCR tak, aby mohly 2. ledna vyrazit. Při vstupu do autobusu před odjezdem jsme jim ještě udělali antigenní test, abychom měli jistotu, že si covid neodvezeme. Pochopitelně máme zásobu testů s sebou, abychom mohli případné problémy včas vyřešit,“ říká Koc s tím, že se připravovali na škole i na původní vládní nařízení.

„Měli jsme domluvený mobilní testovací tým, který by za námi dojel. Připravili jsme i variantu, že by někdo zkumavky po odběru odvezl do laboratoře. Nechtěli jsme zkrátka oddělovat očkované děti od neočkovaných, nebo celý kurz rušit,“ podotýká písecký ředitel.

V zálozy byly mobilní testovací týmy

Úlevu pocítili také na 4. ZŠ na jindřichohradeckém sídlišti Vajgar, odkud ve druhém únorovém týdnu vyrazí na šumavské Nové Hutě žáci 7. a 8. tříd.

„Mezi zájemci máme i šest dětí bez očkování nebo prodělaného covidu, takže jsme moc rádi, že bude stačit jediný test. Kdyby vše zůstalo při starém, museli bychom vše řešit s mobilním testovacím týmem,“ připouští ředitelka školy Jana Šperlová.

Starosti však zůstávají ředitelům škol, které plánují zájezdy do zahraničních destinací, zejména těch v Rakousku. Podle Martina Řezáče, který se v Česku stará o propagaci právě rakouského lyžařského areálu Hochficht, nejsou pro školní kurzy příliš dobré podmínky.

„Vedle klasického prokázání o očkování nebo uzdravení z covidu platí pro osoby starší 12 let i povinnost mít negativní PCR test, který platí pouze 72 hodin,“ upozorňuje Řezáč.

Do poslední chvíle tak čekají například na českobudějovické Střední průmyslové škole stavební, kde mají od příštího pondělí naplánovaný kurz ve středisku Ski Amadé v rakouských Alpách. Tam by mělo vyrazit asi 70 žáků ze 120. Část těch, kteří budou muset zůstat ve škole, není naočkovaná.

„Naočkovat se měli šanci všichni, vědělo se to dopředu, je to zkrátka jejich volba a museli s tím počítat. Zajistili jsme si do školy PCR testy a před odjezdem budeme všechny účastníky testovat. Máme domluvenou i laboratoř, která nám je do školy odveze a ihned si je vyzvedne,“ vysvětluje ředitel Vladimír Kostka.

Do rakouského Tauplitzu se v březnu chystá také druhý turnus studentů z vltavotýnského gymnázia. „Musíme ale vyčkat na momentální situaci a nařízení. Počítáme však s tím, že by tam vyrazili pouze očkovaní,“ říká Šnorek.

Ministerstvo zdravotnictví ale od zájezdů do alpských středisek v tuto chvíli odrazuje. „Nepovažujeme to nyní za bezpečné, stále jsou státy jako Francie, Itálie, Německo nebo Švýcarsko zařazené mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy,“ varuje mluvčí resortu zdravotnictví Jakob.