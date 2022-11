V devátých třídách je nejsilnější ročník. Středních škol je dost, říká kraj

„Ve školním roce 2022/23 navštěvuje poslední ročníky základních škol celkem 11 491 žáků, což je o 703 žáků více než v minulém školním roce. Loni se v posledních ročnících základních škol vzdělávalo 10 788 žáků, což bylo o 294 více než v předcházejícím školním roce 2020/21, kdy v posledních ročnících bylo 10 494 žáků,“ nastínila Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení krajského úřadu.

V devátých třídách jsou letos děti narozené v letech 2007 a 2008. To jsou podle údajů Českého statistického úřadu v Moravskoslezském kraji nejsilnější ročníky od poloviny 90. let. V roce 2008 se narodilo 13 402 dětí, o rok dříve to bylo 13 373 novorozenců.

Třináctitisícovou hranici zdolaly i roky 2009 a 2010. Pak porodnost spadla pod dvanáct tisíc, kde se déledobě držela i před tímto populačním nárůstem způsobeným tím, že rodiny zakládaly silné ročníky takzvaných Husákových dětí.

Zájem o střední školy se nemění

Krátkodobé navýšení počtu dětí by ale pro střední školy podle hejtmanství neměl být problém.

Co říkají statistiky Nejsilnějším ročníkem dětí v kraji je ročník 2008, kdy se narodilo 13 402 dětí, nejvíce od roku 1994. Druhý nejsilnější je ročník 2007, třetí pak 2009. V devátých třídách v kraji je teď 11 491 žáků, to je o 703 více než loni a o 997 více než předloni. Ve studiu na střední škole pokračuje v průměru 96,3 procenta absolventů základních škol. Zdroj: ČSÚ a Moravskoslezský kraj

„Ano, počty žáků v posledních ročnících základních škol rostou, kapacity středních škol v kraji jsou však dostatečné. V loňském školním roce byly využity zhruba na 61 procent. Nabídka oborů vzdělání je velmi pestrá,“ konstatovala Chlebounová.

Doplnila, že počty patnáctiletých obyvatel jsou v Moravskoslezském kraji vždy nižší než počty narozených. „Zároveň ne všichni žáci, kteří ukončili vzdělávání v základní škole, pokračují ve studiu na škole střední. Za posledních deset let to bylo zhruba 96,3 procent,“ dodala Chlebounová.

Střední školy hlásí z posledních let konstantní zájem, případně pozvolný nárůst zájemců. „Podle našich statistik máme nárůst zájemců, dokonce je vyšší, než byl demografický nárůst. Ale jde o jednotky procent, pořád je to pod kapacitou středního školství v kraji. Rozhodně to nebude tak, že by nebylo místo. Spíše se po útlumu v minulosti zase studenti vracejí,“ komentoval Jan Meca, ředitel Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntálu.

Přípravné kurzy slaví úspěch

Podle ředitelky ostravského Gymnázia Olgy Havlové Jany Huvarové je zájem v posledních letech stabilní. Výjimku tvořil jen covidový rok 2020. „Ani loňský počet přihlášených nebyl ve srovnání s předchozími lety výjimečný,“ uvedla.

O konstantním zájmu mluví také Daniel Kašička, ředitel Gymnázia Hladnov. „Teď vidíme zvýšený zájem o přípravné kurzy, tam už máme naplněno, což v minulých letech tak brzy nebylo,“ sdělil ředitel.

Přihlášky na střední školy zájemci mohou podat do 1. března příštího roku, termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 13. a 14. dubna 2023. Každý si může podat přihlášku na dva studijní obory.

„Za posledních deset let v průměru v kraji nastoupilo na obory čtyřletých gymnázií 14,5 procenta žáků, na ostatní čtyřleté maturitní obory 55 procent žáků, 26 procent na obory vzdělání s výučním listem a 0,8 procent bez výučního listu,“ nastínila rozdělení uchazečů na jednotlivé typy škol Miroslava Chlebounová.

Na moravskoslezská gymnázia se podle statistik serveru atlasskolstvi.cz hlásí tři, výjimečně až čtyři zájemci na jedno místo, u středoškolských oborů s maturitou jsou to nejčastěji dva zájemci na jedno místo.