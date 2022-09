VIDEO: Ať se mrtví kupí, hlavně že ruština přežije, učí se děti od okupantů

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Příkladem ruské výuky je video kolující na internetu ze začátku školního roku z okupovaného Mariupolu. Učitelka přesvědčuje děti o nutnosti přežití ruského jazyka, i kdyby se mrtví měli kupit a domy ničit.

„Víme, co se chvěje na vahách, čeho se dosáhlo. Nastala hodina odvahy. Pokud vše ostatní selže, odvaha nám chybět nebude. Co když se mrtví nakupí jeden na druhého, co když budou naše domy zničeny? Zachováme tě, ruská řeči, udržíme tě naživu, velké ruské slovo. Předáme tě našim synům a dědicům, svobodné a čisté, a oni zase svým. A tak to bude navždy,“ citovala Ruska malým dětem z básně ruské autorky Anny Achmatovové.

Podle Sergeje Sumlennyho, německého experta ruského původu, který se specializuje na východní Evropu, Rusko poslalo na Ukrajinu stovky svých učitelů ze základních i mateřských škol. „Tito lidé, stejně jako ruští vojáci, přicházejí na Ukrajinu se silnou nenávistí vůči místním lidem,“ komentoval situaci Sumlenny na Twitteru.

Dokládají to i některé z příběhů jednotlivých učitelů, s nimiž hovořili novináři z ruského opozičního deníku Novaja Gazeta, který na začátku září přišel na žádost ruského cenzurního úřadu Roskomnadzor o licenci.

„Přihlásil jsem se jako dobrovolník. Jsem vlastenec a budu učit podle ruských učebních plánů. Jestliže se Ukrajinci chtějí připojit k Rusku, musí nás následovat i v tomto směru,“ řekl Andrej Chetvertkova z Elisty, hlavního města jihoruského Kalmycka. „Donbas bude vždycky ruský,“ dodal.

Jedním z vyučujících, kteří přišli na Ukrajinu, je i Jurij Baranov, učitel dějepisu z Ruskem kolonizované oblasti Perm na Uralu. „Moje žena a já doufáme, že dostaneme nějaký pozemek v Záporoží. Moje žena vždy snila o domku se zahradou. Já osobně Ukrajinou pohrdám. Tato země pěstovala nenávist vůči Rusku 30 let,“ sdělil Gazetě.

Nejen on, ale mnoho dalších jeho kolegů, se snaží převychovat ukrajinské děti. „Pořádáme workshopy pro Ukrajince o tom, jak přejít na ruské učební plány. Musíme zabránit tomu, aby se tvrdohlavě učili podle ukrajinských plánů. Zásadní je převést je na ruský standard,“ vysvětlila už přípravy na nový školní rok Taťána Taratynovová, ředitelka mateřské školy z Rostovské oblasti.

Někteří z ruských učitelů jsou podle svých slov ochotni i bojovat. Jako například Konstantin Matjuchov ze školy v Omsku na Sibiři. „Chci sloužit své vlasti. V případě potřeby vezmu zbraň a budu bojovat. Jsem plukovník ve výslužbě, bývalý odstřelovač. Můžu učit historii, ale v případě potřeby můžu být i bojovníkem,“ řekl muž, který učí dějepis.

Mnozí z nich patrně ale nestihnou dětem vštěpovat nové osnovy po celý školní rok. Ukrajinská armáda v posledních dnech osvobozuje desítky obcí denně. Ukrajinská místopředsedkyně vlády Iryna Vereščuková v pondělí uvedla, že ukrajinští vojáci na opětovně dobytých územích už několik ruských učitelů zajali. Rusko „ztráty“ v učitelském sboru popírá.

„S ruskými učiteli se nebude zacházet jako s válečnými zajatci, protože to nejsou vojáci,“ řekla každopádně Vereščuková podle serveru Rádia Svoboda.

„Soud určí výši jejich trestu. Na území našeho státu je stále určitý počet ruských občanů, kteří přišli na dočasně okupovaná území. Budou potrestáni, pokud naše území okamžitě neopustí,“ dodala místopředsedkyně vlády. Počet zadržených však neupřesnila.

Podle vládního úředníka, který poskytl komentář serveru Strana.ua, se ruští učitelé provinili zločinem proti Ukrajině a budou stíháni podle článku 438 trestního zákoníků. V krajním případě jim hrozí až dvanáct let odnětí svobody.