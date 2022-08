Mami, pomoc, už je to tu! Jak děti připravit na první školní den

Známe to všichni, prázdniny utekly až nechutně rychle a my s touhou ještě chvíli nic neřešit odkládáme do posledních chvil školní nákupy pantoflí a pomůcek i zavádění brzkého odchodu do postele a přísnějšího režimu. Ještě chvilku léto!

Jenže právě odkládání příprav školní psychologové nedoporučují, obzvláště u prvňáčků. Dítě do docházky vlítne přímo po hlavě. A než se řád stabilizuje, bude v panice celá rodina.

„Stačí pár dní před nástupem do školy společně s mladšími dětmi připravovat školní potřeby a kontrolovat s nimi pomůcky. Je důležité, aby děti měly pocit, že nejsou a nebudou na školu samy. Musíte je ujistit, že ať už se v průběhu školního roku stane cokoliv, vždy tady budete pro ně,“ vysvětluje dětská psycholožka Martina Školníková, která působí v pražském Institutu Origanum a specializuje se na oblast traumat u dětí, mladistvých a dospělých. Ve své praxi se také často setkává se závislostmi dětí nebo školní šikanou.