Děti učí kantoři bez kvalifikace. Učitelé utíkají do jiných oborů

Třiadvacetiletý Lukáš Vaněk si balí věci a vydává se do školy. Ačkoliv by měl coby student zamířit na přednášky na univerzitě, vchází do třídy na základní škole v centru Prahy, kde na něj čeká 21 osmáků. Není ani zdaleka jediným studentem, který nyní učí a má na starosti i třídnictví.

Školám chybí pedagogové, a sahají proto buď po lidech z „ulice“ bez jakéhokoliv pedagogického vzdělání, nebo právě po studentech. A situace se zřejmě přiostří – ministerstvu školství hrozí podle návrhu rozpočtu škrty přes 11 miliard korun.