Míst pro prvňáky je ve spádových školách dost, často ale chtějí jinam

Pětiletý Michal vybíhá ze dveří školy a hlásí světu, že je to tam super. Maminka se směje a ptá se, jestli sem chce od září nastoupit jako prvňák. „Jo,“ volá kluk, zatímco utíká na školní hřiště.

Jako mnoho jiných právě absolvovali prohlídku 12. základní školy ve Zlíně, v ulici M. Alše, která začátkem měsíce pořádala den otevřených dveří. Podobné akce se v těchto týdnech konají prakticky na všech základních školách ve Zlínském kraji.

„Jsme tady mimo centrum města a já si toho cením, v areálu školy máme i část lesa,“ vypráví skupině návštěvníků ředitelka školy Alena Grajciarová. Školáci využívají pozemek se třemi hřišti, amfiteátrem nebo hliněnými domky naplno.„Máme to tady kousek na Stezku zdraví, tu využíváme i v hodinách tělocviku,“ popsala Grajciarová.

A problém není ani s dopravou, ke škole v části Podhoří zajíždí hromadná doprava ze spádových oblastí i z centra města. Pro příští školní rok počítají s šestašedesáti prvňáčky, škola má celkovou kapacitu 550 žáků. „A jsme téměř naplnění, takže vždycky můžeme přijmout jen tolik žáků, kolik jich odchází z devátých tříd,“ upozornila ředitelka.

Podobný počet prvňáků očekávají i na Základní škole Dřevnická. „Jestli budeme otevírat dvě nebo tři třídy, se teprve ukáže podle počtu zapsaných dětí. Loni už jsme váhali, jestli otevřít dvě plné nebo tři menší třídy,“ řekl její ředitel Pavel Dvořák. „Často to ale víme až na poslední chvíli, protože děti, které jsou zapsané v elektronickém systému, mohou být zároveň na více školách,“ upozornil.

Elektronický zápis je otevřený do konce března, fyzický bude následovat na zlínských školách 5. dubna. Ani ten ale nedá v první chvíli přesný obrázek, protože rodiče v tu dobu vyřizují pro děti odklady školní docházky.

I na Dřevnické pozvali předškoláky s rodiči na prohlídku. Pedagogové s dětmi procvičili výslovnost hlásek, jemnou motoriku a naučili je cviky na uvolnění zápěstí, aby se jim dobře držely pastelky, když si pak ve volné chvíli malovaly. „Zájem byl oproti loňsku dvojnásobný, dětí ze spádové oblasti ale máme zhruba stejně,“ všiml si ředitel školy, která má k dispozici vlastní divadelní sál.

Fiktivní stěhování se nevyhýbá ani Zlínu

V krajském městě mají základní školy spádové oblasti nastavené tak, že odpovídají kapacitám škol, a magistrát ujišťuje, že na počet dětí v populačním ročníku jsou připravené. Přesto se rok co rok opakují problémy s přijetím, a to tehdy když chtějí rodiče dostat dítě na jinou než spádovou školu. Nebo když se pár týdnů před zápisem větší množství dětí papírově přestěhuje.

„Na to není možné se připravit,“ upozornila městská radní odpovědná za školství Martina Hladíková. „My víme z matriky, kolik je v které spádové oblasti dětí v daném věku, nedokážeme ale dopředu počítat s tím, jestli a v jakém množství se nám najednou přestěhují.“

Losování se v minulosti typicky týkalo Základní školy Kvítková, která se orientuje na výuku cizích jazyků. Při loňských zápisech si rodiče stěžovali na nedostatečnou kapacitu, i když její spádovou oblastí je jen jedna ulice, ostatní žáci jsou z celého města. „Stavebně není možné ji zvětšit, takže kapacitu nezvýšíme,“ reagovala Hladíková.

Pátá základní škola zase stahuje malé sportovce, především fotbalisty, a problém bývá i ve školách na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. V minulosti se spádové oblasti několikrát měnily, pro příští školní rok zůstávají stejné. V budoucnu chce město přidat další specializaci.

„Máme školy zaměřené na jazyky, sportovní přípravu, co bychom chtěli, je nabídnout jednu specializovanou na IT technologie,“ prozradila Hladíková. Týkalo by se to žáků druhého stupně. „Máme velmi schopné učitele, školu bychom dovybavili technikou, aby se mohli žáci více profilovat.“

Sportovní škola se otevírá více sportům

Změnu chystá od příštího školního roku také zlínská Základní škola Emila Zátopka. Vznikla před 95 lety a z toho šedesát let platila za školu sportovní. Orientovala se přednostně na tři kmenové sporty, kromě hokeje také plavání a atletiku, chodili sem například olympijský vítěz v ledním hokeji Roman Hamrlík, trojnásobný mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák nebo současný juniorský mistr světa v plavání Miroslav Knedla. Nyní se situace mění.

„V deváté třídě ještě máme dvaadvacet kluků, kteří dělají hokej, to je celá jedna třída. Jenomže v nižších ročnících jsou třeba čtyři,“ řekl ředitel školy Vít Bielka. „Neřekl bych, že klesá počet dětí, které sportují, ale rozhodně je méně těch, které chtějí dělat vrcholový sport, to znamená absolvovat sedm osm tréninků týdně,“ dodal.

Dosud měli mladí sportovci ve škole hodinu sportovní přípravy navíc a u těch starších se škola podílela i na trénincích v jejich sportovním klubu. „Ty vedli společně učitel tělocviku a trenér. Třeba u hokejistů měl trenér jednu část na ledě a tělocvikář s tou druhou dělal suchou přípravu,“ vysvětlil Bielka.

Pro letošní zápisy se však škola prezentuje jinak. „Jsme především základní škola pro všechny děti,“ upozornil Bielka. Škola se dál bude orientovat na pohyb, ale otevře se všem sportům. Vzniknou sportovní třídy, pro které má podmínky i dostatek učitelů a trenérů. Nemenší péči však škola hodlá věnovat i dětem, jež sport tolik nezajímá.

„Dřív sem rodiče děti, které nesportovaly, často ani nezapisovali, i když byly z naší spádové oblasti. Přitom v testování České školní inspekce z jazyka českého, matematiky a angličtiny se naši žáci umístili vždy nad celostátním průměrem, máme i úspěchy v přírodovědných soutěžích,“ vyjmenoval ředitel. Aktuálně má škola zhruba 380 žáků.