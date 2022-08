„Šílené, všechno třikrát tak drahé.“ Rodiče šetří na vybavení pro školáky

„Nebudou mít žádný luxus, ale to základní mít budou. Nakupuji věci už od května, jinak bych to nedala. Kupuji levnější, obyčejnější. Žádné velké cifry,“ popisuje důchodkyně Hana, která se sama stará o čtyři vnoučata, všechna školou povinná. „Jeden vnuk jde do druhé třídy, dva do první a vnučka do sedmé,“ dodává.

A protože má porovnání s nákupy pro prvňáčka loni a letos, nestačí se divit. „Je to šílené. Všechno je třikrát tak drahé. Je to zoufalé, člověk přemýšlí, co může koupit, a co ne.“ Upozorňuje, že nenakupuje po paměti, drží se seznamu, který dostala od školy. „Většinou potřebují všichni to samé,“ říká.

O tom, že ceny neřeší pouze babička-opatrovnice a samoživitelka v jedné osobě, svědčí i případ maminky, která také se svým budoucím prvňáčkem zavítala do obchodu na první nákupy.

„Pětadvacetiprocentní sleva? No, to moc jako sleva nevypadá. Pojď, ještě se podíváme někde po levnějším,“ říká spíš pro sebe, zatímco vláčí syna od školních aktovek s pohádkovou tématikou.

Slova babičky i maminky potvrzuje mluvčí skupiny Mall Group, která se na Mall.cz zabývá i prodejem školních pomůcek. „Přibližně od dubna, kdy probíhají zápisy prvňáčků, evidujeme rostoucí zájem a vyšší prodeje u školních potřeb. Z čísel je patrné, že lidé sahají více než dříve po levnějších značkách i variantách produktů. V průměru ale zaplatí za výbavu více než v minulosti. Na vině je inflace, která se promítá do cen papírenského zboží i aktovek, které bývají nejvýraznější položkou v rozpočtu,“ říká Pavla Hobíková.

Radí rodičům, aby nakupovali podle předem vytvořeného seznamu, ideálně toho ze školy. Vyvarují se tak zbytečnému zásobováním se věcmi, které školák nevyužije. Stejně tak podle ní stojí za to u aktovek volit neutrální a nadčasový design, který prvňáčka neomrzí po prvním roce nošení. Dodává, že je lepší investovat do ergonomicky tvarovaných a věku i výšce přizpůsobitelných variant, ze kterých nebudou bolet záda.

V papírnictví pořídíte lépe než v hypermarketu

Hypermarkety působící na českém trhu lákají na široký sortiment zboží a možnost pořídit levnější či dražší variantu pomůcek, ne vždy jsou ale takové nákupy výhodné.

Jak se přesvědčila redakce iDNES.cz, na některé požadavky škol jsou obchody krátké a místo konkrétního zboží nabízí obecné varianty, které před zraky zkušených pedagogů neobstojí. Proto je lepší zamířit do papírnictví, kde s nákupem konkrétních věcí by problém být neměl.

V seznamu nejmenované pražské školy, který reportér získal, stojí požadavek na štětce číslo 4, 6, 8, 10 a 12. Štětec číslo 12 hypermarket prodával pouze v setu se štětcem číslo 8. Přitom štětce číslo 4, 6 a 10 prodával ještě se štětci číslo 2 a již zakoupenou 8. Kusově konkrétní štětce koupit nešlo.

Se seznamem potřeb pro budoucí prvňáčky v ruce si dal reportér do vozíku levnější a designově neutrální batoh za 519,90 Kč. A na doporučení Hobíkové i ergonomicky tvarovaný batoh s barevnými motivy za 1199,90 korun. Do každého z nich pak dával buď levnější, či dražší variantu ze seznamu.

Přehled cen u části zboží ze seznamu potřeb pro prvňáčka základní školy ZBOŽÍ LEVNĚJŠÍ VARIANTA DRAŽŠÍ VARIANTA penál 99,90 249,90 desky na sešity 59,90 (malé), 75,90 (velké) 139,90 (malé), 159,90 (velké) počítadlo 130,90 385,90 trojhranné pastelky 65,90 159,90 nůžky 54,90 82,90 vodovky 41,90 82,90 kufřík na výtvarku 119,90 199,90 cvičky/tenisky 89,90 249 přezůvky 209,90 360,90 sáček na boty 34,90 269,90 láhev na pití 169,90 339,90 aktovka 519,90 1199,90

Suma sumárum za batoh s levnějšími potřebami by se zaplatilo 2 783,50 korun, za ergonomický batoh s kvalitnějšími věcmi pak 5 634,60 korun. Rozdíl činil ke středě 24. srpna 2851,1 koruny. Cena se ale odráží hlavně od požadavků konkrétní školy, každá může chtít něco jiného. Rodiče by měli navíc počítat, že na začátku roku se platí také obědy, kroužky či fond přátel školy, z nějž se pak platí výlety. Zároveň však mají vědět, že to nemají za povinnost, jak se může někdy zdát.

Rozdíl byl ale i v samotných váhách aktovek. Ta levnější vážila 1,44 kilogramu, dražší pak 2,15. A to v láhvích nebyla voda, školní desky neobsahovaly těžké učebnice a chyběla i svačina s kouskem ovoce.

„Loni byl největší zájem o motivy s Harry Potterem, standardně pak jsou v oblibě fotbalové motivy, pomůcky s motýly, koňmi, kočkami a psy. Letošní novinkou jsou školní potřeby s tématy nového filmu Jurský svět, který před létem uvedla česká kina,“ přiblížila trendy mluvčí hypermarketů Globus Aneta Turnovská. Zároveň řekla, že motivy často děti určují při nákupech samy.

Na pomůcky přispívají školy, sponzoři či IZS

Oproti minulosti přispívá vyšší částkou na pomůcky i každá škola. Stejně jako každý ředitel má jiné požadavky na vybavení žáčkovy aktovky, pořizuje za dané peníze jiné věci do balíčku, které prvňáčci hned první zářijový den dostávají. Někdo v něm má tempery, voskovky či malířskou paletu, jiná škola do balíčku může dát třeba mazací tabulku s fixy a podobně.

V minulosti dostávaly školy od MŠMT na tyto pomůcky pro děti 250 korun, od 1. září 2021 se částka zvedla na 500 korun.

Ředitelka Základní školy Mendelova z Prahy 4 Martina Thumsová přibližuje, že některé děti dostanou věci i od sponzorů školy. „Dostávají balíčky i od různých organizací. U nás to bývá policie, magistrát či sportovní kluby. Jsou v nich výtvarné potřeby a reklamní předměty – například reflexní pásky s logem dárce,“ přibližuje. Na jejich škole navíc na vybavení přispívá Spolek přátel školy Mendelova.

Kdo nemá s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry dostačující finanční prostředky může žádat o mimořádnou okamžitou pomoc.

„Školní pomůcky, kroužky a další výdaje mohou být na začátku školního roku značným zásahem do rozpočtu rodin. S náklady na vzdělání a zájmovou činnost, a to od základní po vysokou školu, může stát pomocí pomocí jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,“ přibližuje mluvčí Úřadu práce (ÚP) Kateřina Beránková.

Generální ředitel ÚP Viktor Najmon pak dodává, že žádosti lze podávat na příslušném kontaktním pracovišti úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele. „Naši zaměstnanci přistupují ke každému případu citlivě. Zohledňují vždy fakt, že se jedná o cílenou pomoc určenou nezaopatřeným dětem,“ dodává.

Na dané téma si nechala společnost Sodexo na přelomu července a srpna zpracovat průzkum od agentury Ipsos. Z dat vyplývá, že více než 12 procent rodičů kvůli běžným výdajům spojeným se školní docházkou bude muset sáhnout do svých rezerv. Dalších 26 procent pak uvedlo, že na všechno jim peníze stačit nebudou. Jejich děti si tak budou muset odříct kroužky, výlety či finančně nákladné sportovní a lyžařské kurzy.

Přes 36 procent respondentů uvedlo, že rodinný rozpočet tyto výdaje výrazně pocítí. Podle personální ředitelky Sodexo Benefity Martiny Machové vyčíslili ekonomové náklady na výchovu dítěte do 18 let na 1,6 milionu korun. „Troufám si říct, že za uplynulé dva roky částka kvůli inflaci stoupla ke dvěma milionům,“ doplňuje Machová.