SPOČÍTÁNO: Kolik stojí výbava pro školáka. Nejdražší je prvňáček

Bez finanční rezervy určené pro nákup vybavení do školy, na úhradu volnočasových kroužků, obědů a ostatního se neobejdou hlavně rodiny s více dětmi. Letos se většina žáků a studentů navíc vrací do lavic po šestiměsíční pauze. Při přípravách tak rodiče určitě zjistí, že šatník, botník, ale třeba i školní batoh a penál potřebují obnovit.

„Konec letních prázdnin je každoročně spojen s mírnou nervozitou rodin s dětmi kvůli jejich zdárnému nástupu do nového školního roku a s ním souvisejících finančních výdajů. Je pravda, že české rodiny už dnes více plánují a školní rok většina z nich zvládá bez finančních půjček,“ říká finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Tipuje ale také, že letos budou rodiče v pořizování nebo doplňování školní výbavy svým dětem o něco zdrženlivější. Kvůli jarní pandemii koronaviru a útlumu hospodářství mají totiž lidé větší obavy ze ztráty zaměstnání.

Přezůvky, sportovní obuv a tepláky jsou základ

Základem výbavy školáka jsou přezůvky, které se dají zakoupit do 300 korun, sportovní obuv do tělocvičny a na hřiště po 500 korunách, legíny nebo tepláky pak za 250 korun. V průběhu září třídní učitelé vybírají paušální částku na nákup pomůcek a pracovních sešitů, obvykle kolem 1 500 korun a dále zhruba 1 tisíc korun na mimoškolní aktivity, jako jsou výlety nebo kulturní akce.

„S třídním učitelem se dnes mohou rodiče domluvit i na posunutí nebo rozložení částky. Dítě ani jeho spolužáci o tom nemusí vůbec vědět. I tak se dá situace v krajním případě řešit, vždy je ale třeba s učitelem komunikovat osobně, neposílat vzkazy po dítěti,“ doporučuje David Kučera.

Vybavit žáka základní školy většinu rodinných rozpočtů ale nezruinuje. Mnoho věcí se dá totiž pořídit i v průběhu září nebo října, větší nákupy, jako je nový batoh či oblečení, mohou rodiče spojit s vánočními dárky.

Kolik stojí prvňáček

S vyššími výdaji musí počítat rodiče dítěte, které nastupuje do první třídy. To kvůli pořízení kompletní školní výbavy.

Prvňáčkovi rodiče před nástupem do základní školy kupují batoh nebo aktovku, penál, pastelky, peněženku nejlépe na krk, láhev a boxík na svačinu, sáčky na přezůvky, desky na sešity, přezůvky, sportovní obuv a stejně jako ostatní zaplatí třídní učitelce peníze na výtvarné pomůcky, pracovní sešity a mimoškolní aktivity, cca 2 500 korun.

V součtu tak vyjde rodiče vybavit prvňáčka do první třídy na skoro šest tisíc korun. K tomu každý měsíc obědy za cca 650 korun, případně kapesné, zájmové kroužky. To už ale záleží na rodičích, co dětem dopřejí a na tom, co děti baví a dělá jim radost.

Vybavit tři děti dá zabrat

„Obléknout a obout do nového školního roku jedno dítě není potíž ani pro samoživitelku. Oproti tomu vybavit tři děti dá zabrat i dvěma pracujícím rodičům. Začínám si odkládat peníze už před prázdninami,“ říká Jarmila, matka tří školáků.

Za nákup oblečení a obuvi na tělocvik a přezůvky plánuje vydat maximálně pět tisíc korun. K tomu peníze na obědy, což je 700 korun na dítě za měsíc. „Na každé dítě ještě počítám kolem 2 500 korun na pracovní sešity a mimoškolní aktivity, alespoň tak to bylo vloni. Doprava do školy stojí všechny děti kolem 600 korun na měsíc. O kapesném jsem s nimi zatím nemluvila, ale dvěma starším jsem vloni posílala na účet 400 korun každému,“ říká.

Na přelomu srpna a září tak paní Jarmila ukrojí ze svého rodinného rozpočtu najednou bezmála 17 tisíc korun i jen za základní vybavení. Koncem září navíc počítá se splatností školného na sportovní kroužky u synů a pěveckého kroužku u dcery, což ji vyjde na dalších téměř pět tisíc korun za pololetí.

A ještě roušky…

A nakoupila i roušky. Všechny její děti totiž do školy dojíždějí hromadnou dopravou. Běžná cena za jednu látkovou roušku se pohybuje kolem 100 korun, ty se zajímavějším motivem nebo s více vrstvami se šplhají ke 300 korunám. A je jasné, že jedna rouška do jara dítěti nevystačí.

„To máte jako s čepicemi. Děti jich za rok poztrácejí několik. Každému dítěti jsem koupila jednu z lehčího materiálu a jednu z bavlny, celkem jsem i s dopravou zaplatila 1 500 korun,“ popisuje Jarmila.

„Rodiny s dětmi musí stále kalkulovat, myslet o několik měsíců napřed a kontinuálně tvořit krátkodobou, ale i dlouhodobou finanční rezervu. Z té krátkodobé pak hradit právě výdaje na školu, zájmové kroužky, kapesné. Dlouhodobou rezervou pak tvořit jistoty do budoucna jako jsou stavební spoření, penzijní fondy a jiné formy investování,“ shrnuje David Kučera.