Jak se pojistit proti výpadku příjmu, když onemocní dítě a vyžaduje péči

33letá Petra se vloni dostala do finančních potíží. „Sedmiletý syn onemocněl bronchitidou a já s ním musela zůstat doma. Třítýdenní výpadek v práci, navíc ještě v předvánočním období, kdy spoléhám na odměny, byl nečekanou ránou do mého měsíčního rozpočtu,“ říká.

Petra pracuje jako skladnice s hrubou mzdou ve výši 21 tisíc korun, nájemné a poplatky ji přijdou na zhruba 8 500 korun měsíčně. Bývalý partner jí na syna posílá, když se poštěstí, jak říká, i 1 600 korun za měsíc. Finanční rezervu nemá téměř žádnou, což ji komplikuje život pokaždé, když má nenadálé výdaje.

„Pro krátkodobý výpadek příjmů do jednoho měsíce je vhodné mít finanční rezervu. Pro dlouhodobější výpadek příjmů pak stojí za to zvážit sjednání pojištění. To platí zejména v případě, kdy v rodině není jeden dominantní živitel, který dokáže utáhnout rodinný rozpočet i přes absenci příjmů partnera,“ vysvětluje ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

Třítýdenní nemoc rozvrátila Petře rozpočet

Snížení příjmů, byť jen o několik tisíc korun, způsobilo Petře starosti na další tři měsíce. „Za listopad se mi příjem kvůli ošetřovnému snížil o pět tisíc korun, za prosinec o 2 500 korun,“ říká a dodává, že někomu se částka možná může zdát směšná, pro ni a jejího syna ale představuje významnou sumu.

„Zhruba v polovině prosince jsem neměla peníze na vánoční dárek ani na větší sváteční nákup. A tak jsem se vydala se studem za svojí matkou, která žije v domě s pečovatelskou službou a vypůjčila si od ní tři tisíce,“ říká Petra.

Výplata za prosinec už nebyla snížená tak dramaticky a Petra dokonce od svého zaměstnavatele dostala i nějakou odměnu. V únoru už měla vše vyrovnané. „Štěstí je, že se syn uzdravil za tři týdny, delší výpadek by pro nás byl velký problém, stejně jako kdyby například v lednu onemocněl znovu,“ uzavírá paní Petra.

Na řadu přichází komerční pojištění

Z výše uvedené zkušenosti tedy vyplývá otázka, jak se chránit před situací, kdy dítě onemocní, ale ještě nemůže zůstat doma samo. A jak si zajistit dostatečný finanční polštář pro zvládnutí takové situace. A to jak pro OSVČ, tak i pro zaměstnance, kterým zredukovaná částka ošetřovného od státu tak jako tak pro pokrytí běžných měsíčních výdajů ve většině případech stačit nebude.

Riziko výpadku či poklesu příjmu kvůli péči o nemocné dítě pomáhá snížit soukromé pojištění ošetřovného. To tuzemské pojišťovny nenabízejí pouze zaměstnancům, ale i osobám samostatně výdělečně činným. Před uzavřením takového pojištění by měl rodič nejprve zvážit, jaká je zhruba jeho finanční rezerva. Jinak řečeno, jak dlouhé bezpříjmové období by z ní byl schopen vykrýt. Podle toho by si měl nastavit karenční dobu.

„OSVČ by se měly blíže zaměřit na podmínky, protože některé pojišťovny pro ně mají jiná pravidla než pro zaměstnance. Například omezení počtu vyplácených dnů,“ upozorňuje Švec.

Většina pojišťoven nabízí pojištění ošetřovného s karenční dobou devět dnů, přičemž pojistné plnění pak vyplácí obvykle za maximálně tři měsíce. Jsou ale i pojišťovny, které poskytují i delší dobu pojistného plnění při ošetřování dítěte, u nich ale zase bývá delší karenční doba, nejčastěji v délce jednoho měsíce. OSVČ by však při uzavírání pojištění ošetřovného měli být, jak již bylo zmíněno, obezřetnější ke smluvním podmínkám.

Co se týče ceny za pojištění ošetřovného, pohybují se obdobně jako u pojištění pracovní neschopnosti. „Pro pojistnou částku 500 korun denní dávky se dá pořídit v rozmezí 100 až 150 korun,“ říká Švec.

Například pojišťovna Uniqa nabízí pojištění ošetřovného za 151 Kč při denní dávce 500 korun a devítidenní karenci. MetLife za 65 korun, ale s karencí v délce 29 dní, Flexi při stejných podmínkách za 115 korun.