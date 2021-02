Když peníze ničí lásku. Proč se hádáme kvůli financím a jak neshodám předejít

Drtivá většina Čechů o penězích doma otevřeně mluví. Ostatně pokud oba partneři dnes pracují z domu, je mnohem těžší něco tajit. Vyplynulo to z průzkumu o finanční nevěře mezi partnery, který si nechala zpracovat společnost Provident. 80% respondentů svému protějšku sdělí výši své mzdy. Zajímavé je, že 14,5 % lidí uvedlo, že si část peněz schovává bokem pro případ rozvodu.

Naprostá většina partnerů se doma poradí před nákupem, jen občas někdo nepřizná plnou cenu, pokud si koupí něco pro sebe. Jestli si myslíte, že jsou to spíše ženy, podle výsledků průzkumu je to přesně naopak. A jak by manželé řešili, když by zjistili tajné utrácení? Více než polovina lidí by o problému mluvila a stanovila jasná pravidla. Každý desátý účastník průzkumu by ale přistoupil k oddělení bankovních účtů.

Peníze bývají častým důvodem hádek mezi partnery a tak je určitě lepší udělat si ve financích pořádek a naplánovat společný rozpočet hned, než později čelit sporům. Jak řešit některé problémové situace radí Cyril Křůpala ze společnosti Cofidis.

1. Rozdílný vztah k penězům

Je skoro jedno, jaký souhrnný příjem má celá domácnost, když mají partneři k financím naprosto odlišný přístup. Pokud je jeden z nich notorický šetřílek, který ulévá každou korunu a šetří na šťastnou budoucnost, zatímco druhý žije přítomností a rozhazuje, neshody na sebe nenechají dlouho čekat.

JAK TO ŘEŠIT

Nejlepším řešením je v tomto případě založení společného účtu, kam každý z partnerů pošle svou část financí na nezbytně nutné výdaje, jako je nájem nebo nákup potravin, splátky půjček apod. O zbylých financích si pak každý z partnerů může nakládat podle svého uvážení.

2. Výpadek příjmu

Dlouhodobá nemoc, propuštění ze zaměstnání, ale také mateřská dovolená. Všechny tyto události mají zásadní vliv na domácí rozpočet a nejeden pár už byl pořádně zaskočen, když zjistil, jak je těžké ufinancovat celou domácnost z jednoho platu.

JAK TO ŘEŠIT

Mimo běžné výdaje není od věci pobavit se také o společných úsporách právě pro případ, že jeden z partnerů nebude mít delší dobu plnohodnotný příjem. Řešením může být třeba společný spořící účet, na který budou oba partneři přispívat právě v době, kdy jsou oba zdraví a vydělávají.

3. Nečekaná událost či plánovaný velký výdaj

Na jedné straně neveselé události jako třeba požár nebo povodeň. Na straně druhé příjemnější záležitosti jako je pořízení vlastního bydlení nebo rozsáhlá rekonstrukce. Situace spojené s velkým výdajem peněz během krátké doby dokážou se vztahem pořádně zamávat.

JAK TO ŘEŠIT

Samozřejmě nejlepší je se na takové situace připravit a zvládnout je prostřednictvím úspor. Ale asi jen málokterý pár má na účtu statisíce až miliony, které bývají v daných situacích potřeba. Nezapomínejte na dobré pojištění, a pokud plánujete vlastní bydlení, sjednejte si stavební spoření.

4. Rozdíly v příjmech

Rozdíl pár tisíc výraznou obtíž nepřináší. Pokud však jeden z partnerů vydělává několikanásobně více než druhý, rýsuje se hned několik pravděpodobných scénářů. Partner s nižšími příjmy se může cítit méněcenný či žárlit, ten „bohatší“ zase snadno může získat dojem, že má větší právo rozhodovat o tom, jak bude společný život vypadat, kam se pojede na dovolenou a co se koupí.

JAK TO ŘEŠIT

Pokud jeden partner přináší do domácího rozpočtu většinu financí, měl by se vyvarovat výčitek tomu druhému a o životě rozhodovat společně s ním. Partner s nižším příjmem by si měl uvědomit, že investovat do vztahu a společné domácnosti se dá i jiným způsobem než prostřednictvím peněz. V tomto případě je na obou stranách důležitá sebereflexe, pokora a psychická podpora partnera. Ony se také někdy mohou role obrátit.

5. Vysoká noha či kariéra nade vše

Vysnil si jeden z partnerů vilu na Ořechovce a druhý se kvůli tomu musí strhat a najít si další práci? Z dlouhodobého hlediska to vřelému vztahu úplně nenahrává. Obdobná situace může nastat, pokud jeden z partnerů v honbě za penězi a kariérou tak trochu zapomene, že vlastně nějaký vztah má.

JAK TO ŘEŠIT

Je nutné ujasnit si, co je pro společný život skutečně důležité. Jistě, asi každý si přeje mít hezký domov, ale možná to nemusí být zrovna třípatrový dům s bazénem v luxusní čtvrti. Stejně tak pohádkovou dovolenou můžete zažít i jinde než v nejdražším hotelu. Zkrátka, aby mohl vztah dlouhodobě fungovat, je nutné o něj pečovat.

6. Finanční pomoc

I když se oba partneři snažili všechno dělat dobře a o penězích se nikdy nehádali, může v průběhu jejich vztahu z různých důvodů dojít na potřebu finanční výpomoci. Nikdy se nelze připravit na vše. V takových případech mnozí zmatkují a někdy hledají i zoufalá řešení.

JAK TO ŘEŠIT

V životě každého z nás může nastat situace, ve které se dobrým řešením stane půjčka. I v takovém případě je nutné zachovat si chladnou hlavu a u výběru půjčky si počínat maximálně zodpovědně. Rozhodně je žádoucí vybírat mezi společnostmi s licencí ČNB a věnovat pozornost ceně úvěru.