Na životním pojištění nešetřete, jeho kvalita roste s cenou

„Ceny životního pojištění se v letošním prvním pololetí moc neměnily. Některé pojišťovny zavedly marketingové akce a slevy, ale to jsou spíše výjimky,“ popisuje aktuální vývoj na trhu analytik životního pojištění skupiny Partners Pavel Krejčík.

Průměrné pojistné v Česku je okolo 1 000 korun. Více za životní pojištění platí lidé ve městech než v regionech. Odborníci přitom tvrdí, že cena pojištění by se měla pohybovat na úrovni pěti procent příjmu toho, kdo má o pojištění zájem. „Pokud je pojistka správně nastavená, znamená to, že v případě vážného zdravotního problému klientovi opravdu dobře pomůže,“ vysvětluje Pavel Krejčík.

Kolik činí Partners index

Partners index životního pojištění třicátníka pracujícího v kanceláři vychází za první pololetí roku 2020 na 1 323 korun měsíčně. Pro člověka ve stejném věku, který má rizikovější manuální zaměstnání, je to 1 704 korun měsíčně.

„Index je spočítán na naši průměrnou smlouvu. Výše pojistných částek plus mínus odpovídá člověku s průměrným příjmem. Lidé s vyššími příjmy by měli mít pojistku s vyššími pojistnými částkami, a tedy i dražší na měsíční platbě. Na druhou stranu člověk s podprůměrným příjmem může mít pojistku levnější,“ charakterizuje parametry indexu Pavel Krejčík.

Dvacetiletým, kteří obvykle nemívají zdravotní potíže, vychází Partners index životního pojištění levněji. Za první pololetí 2020 činil pro kancelářské profese 1 018 korun, pro rizikovější manuální práce 1 317 korun měsíčně.

Zajímavé je sledovat, jak životní pojištění zdraží čtyřicátníkům. U nerizikových profesí byl index 2 014 korun měsíčně, pro rizikové práce dosáhl dokonce 2 471 korun za měsíc.

Partners index životního pojištění Věk klienta 20 let 30 let 40 let Administrativní povolání 1 018 Kč 1 323 Kč 2 014 Kč Dělnická profese - práce v terénu 1 317 Kč 1 704 Kč 2 471 Kč

„V současné době lidé nejčastěji řeší životní pojištění okolo 30 let věku, kdy zakládají rodinu. Na kvalitní pojistku by měl ale myslet i mladší člověk, protože jeho pojistka vychází podstatně levněji,“ říká analytik. Mladí lidé mívají méně zdravotních komplikací, a pojišťovny je tak častěji přijímají bez výluk či dalších cenových přirážek. Obtížnější pozici pak obecně mají kuřáci či lidé s vyšším BMI. Kuřák s vyšší nadváhou může mít klidně o 80 až 100 procent dražší pojistku, tedy téměř dvojnásobné pojistné.

Jak nastavit pojistku

V první polovině roku 2020 Češi nejčastěji řešili otázku, zda je jejich pojištění kryje i před zdravotními problémy souvisejícími s koronavirem. „Pouze jedna pojišťovna má výluku na epidemie a pandemii, většina koronavirus ve výlukách nemá. Ale málokterá pojišťovna by vyplatila peníze v situaci, kdy klient zůstane kvůli koronaviru doma, ale nemocný by není,“ vysvětluje Pavel Krejčík.

Podle něj však koronavirus, jakkoli jde o aktuální hrozbu, pro většinu lidí nepatří k těm nejzásadnějším rizikům. Ve své pojistné smlouvě by proto měli odpovídajícími pojistnými částkami zohledňovat úmrtí, invaliditu, pracovní neschopnost a případně i riziko závažného onemocnění. To jsou hlavní rizika, která mohou dostat mnoho rodin do finančních potíží.

„Zejména pak domácnosti, které jsou zatíženy úvěry a nedisponují dostatečnou finanční rezervou nebo majetkem, aby mohly případný výpadek příjmu dostatečně vykrýt,“ upozorňuje Pavel Krejčík.

Nastavení pojistné smlouvy je individuální záležitost. Vždy by se měla zohledňovat konkrétní situace jednotlivce či rodiny a také finanční bilance, výši dostupné finanční rezervy a hodnota majetku.