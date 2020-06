Jaké finanční produkty má smysl uzavřít dětem a co brát s rezervou

Pokud se rozhodnete svým ratolestem uzavřít jakýkoliv finanční produkt, je potřeba pečlivě zvážit, kdo bude majitelem takového „účtu“. Je v tom totiž velmi zásadní rozdíl. Smlouvy na dítě jsou jeho majetkem a jakékoliv finanční prostředky, které na takovou smlouvu pošleme, jsou podle zákona automaticky považovány za dar.

Pro rodiče to potom může znamenat, že nebudou moci s takovými penězi disponovat a pokud dítě dovrší plnoletosti, bude moci samo rozhodnout, co s takovými penězi udělá. A věřte, že nápady 18letých dětí, za co utratit životní úspory, neznají hranic. Klidně se může stát, že peníze na studia budou použity v lepším případě na nákup motorky.

Z tohoto důvodu doporučujeme mít raději jakékoliv spořící portfolio uzavřené primárně na rodiče, kteří sami rozhodnou o tom, kdy a jakým způsobem předají úspory svým dětem.

Životní pojištění: pojistit hlavně živitele rodiny

Téměř hned po narození dostávají rodiče nejrůznější nabídky k pojištění svých dětí. Někteří jsou kontaktováni dokonce hned v porodnicích. Pro tuto oblast platí několik zásad, které by bylo vhodné respektovat:

V první řadě je potřeba mít zajištěnou stabilitu domácího rozpočtu. V praxi to znamená to, že rodiče musí mít zajištěn příjem za jakékoliv situace a finanční rezervy. Jinými slovy, pokud nemají rodiče dostatečné rezervy a pasivní příjem, je potřeba, aby byli správně pojištěni v první řadě oni.

Děti pojišťujeme primárně na vážné nemoci, vážné úrazy, trvalou invaliditu. Denní dávky za léčení úrazu jsou pouze doplňkem. Pojištění hospitalizace nemá smysl, akorát to stojí peníze, zvláště v ranném věku dítěte, kdy je pečující rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené a jeho příjem je zajištěný.

Délku pojištění dětí zvolíme vždy maximální, co nám pojistná smlouva dovolí. Většinou do 25 let věku dítěte. Vyhneme se tak nutnosti smlouvu prodlužovat a riskovat, že v případě změny zdravotního stavu nebude již možné pojištění sjednat.

Doplňkové penzijní spoření: v 18 jen třetina úspor

Velmi často banky doporučují, aby rodiče uzavřeli pro své potomky doplňkové penzijní spoření (DPS).

DPS má bezesporu řadu výhod, ale ve vztahu k dětem jednu zásadní nevýhodu. V 18 letech dítěte lze vybrat pouze jednu třetinu úspor. Jestliže chcete dětem nachystat třeba 300 0000 korun jako rezervu na studia, musíte spořit 3x více, abyste takového cíle dosáhli. Z těchto důvodů doporučujeme využívat pro spoření dětí raději jiné nástroje.

Možné úskalí: dítě jako obmyšlená osoby

U některých smluv (životní pojištění a penzijní spoření) lze určit obmyšlenou osobu, tu, která dostane případné plnění v případě úmrtí. Pokud taková nešťastná událost nastane, vždy to bude mít finanční dopad na domácnost. Bude chybět jeden příjem.

V takovém případě je velice důležité, aby peníze dostal druhý z rodičů a mohl s takovými prostředky disponovat. Pokud ve své smlouvě uvedete dítě jako obmyšlenou osobu, budou peníze patřit dítěti. To znamená, že rodič nebude mít možnost takové prostředky použít podle svého uvážení, ale pouze s požehnáním soudu.

Stavební spoření: optimálně jen na šest let

Nejpopulárnější spořící nástroj je nyní opět stavební spoření. Zde je potřeba upozornit na to, že na dlouhé spoření je tento produkt nevhodný.

Výnosy stavebního spoření jsou vždy nejvyšší jenom na nejkratší dobu. Optimální je uzavřít smlouvu na šest let a každoročně vložit 20 tisíc korun, abyste dosáhli na nejvyšší státní podporu, která činí 2 000 korun ročně. Čím déle spoříme, tím efektivita stavebního spoření klesá. Takže ve výsledku se jedná o špatné spoření a v kombinaci se smlouvou na dítě riskujete, že nebudeme mít nad úsporami kontrolu, protože opět jde o jeho peníze.



Strategie spoření: čí jsou peníze

Pokud již dětem nějaké peníze pošlete, jedná se o dar a peníze jsou jejich majetkem. A jelikož naše děti jsou nezletilé a my jsme zákonní zástupci, máme podle občanského zákona povinnost starat se o majetek svých dětí v souladu s chováním řádného hospodáře.

Měli bychom tedy úspory našich dětí spravovat tak, abychom je ochránili před inflací a ideálně dále zhodnocovali. V praxi to samozřejmě není tak žhavé, ale už jenom uvědomění si takových povinností nám může pomoci při výběru vhodné strategie pro vytváření rezerv našich dětí.

Bankovní účty: vyšší úrok

Jde o velmi časté doporučení bank. Banky se snaží nabízet účty pro děti a mnohdy nabízejí vyšší spořící úrok. Vždy se ovšem jedná pouze o základní depozitní nástroj, který by neměl být používán pro dlouhodobé spoření. Riziko je dvojí. Smlouva na dítě a nízký úrok, který nepřekoná ani inflaci. Ve výsledku tedy bankám dovolujeme generovat akorát zisk, protože naše peníze půjčují za daleko vyšší úrok jiným klientům.

To ale neznamená, že účty pro děti jsou špatné. Je jenom potřeba je správně používat. Dětské účty by měly sloužit u větších dětí pro zasílání kapesného a získání přehledu nad tím, jak děti s penězi hospodaří a co nakupují.