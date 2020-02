Obliba stavebního spoření roste, už je atraktivní pro polovinu Čechů

„Každým rokem je tento produkt zajímavější pro více lidí. Loni spořitelny uzavřely celkem 545 tisíc smluv o stavebním spoření, což je nejlepší výsledek za posledních pět let. Výhled je pozitivní i pro letošek,“ říká Tomáš Kořínek, předseda představenstva ČMSS a 1. místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS).



V průzkumu plných 14 % lidí prohlásilo, že si v nejbližším roce bude chtít uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Před dvěma lety to bylo 12 % a před čtyřmi lety jen 5 % odpovídajících. „Projevený zájem o stavební spoření se později odráží ve skutečných prodejích. Nárůst potenciálních klientů vidíme v posledních čtyřech letech, počet uzavřených smluv přitom v poslední době doopravdy roste,“ poznamenává Tomáš Kořínek.



A čísla to potvrzují. Zatímco v roce 2017 si stavební spoření sjednalo 426 tisíc lidí, v roce 2018 bylo uzavřeno 486 tisíc smluv a loni si Češi sjednali 545 tisíc smluv o stavebním spoření.



Za hlavní důvody pro uzavření smlouvy označují Češi zajímavé zúročení, státní podporu a možnost budoucího výhodného úvěru s předem garantovanou úrokovou sazbou. Naopak jednou z hlavních překážek pro uzavření smlouvy je pro některé nedostatek volných finančních prostředků.

Trend: zájem narůstá u mladých lidí

Napříč všemi věkovými kategoriemi je nyní stavební spoření atraktivní pro 48 procent Čechů. V roce 2017 bylo atraktivní pro 35 procent lidí a v roce 2011 považovalo stavební spoření za atraktivní jen 19 procent Čechů.

Atraktivita stavebního spoření v ČR (v %) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 19 24 26 37 28 37 35 41 48 Zdroj: průzkum ČMSS 2020



Atraktivita stavebního spoření je nyní nejvyšší u mladých lidí do 29 let, kde dosahuje 60 %. Pro polovinu populace trvá silný zájem až do věku 49 let, teprve poté začíná zájem pozvolna klesat.



Stavební spoření poráží inflaci

„Rozhodně platí, že je výhodnější založit si stavební spoření a své finanční prostředky tak lépe zhodnotit, než je mít uložené v matraci nebo na běžném účtu. Na stavebním spoření je vyšší úročení než na běžných či spořicích účtech,“ říká Jiří Šedivý, tajemník AČSS.



Stavební spoření jako jeden z mála spořicích produktů dokáže porazit inflaci. Zhodnocení úspor významně vylepšuje státní příspěvek a samotné stavební spořitelny vylepšují i své úrokové sazby, které se nyní pohybují v rozpětí 1,2 až 1,5 procenta.



Výnosnost stavebního spoření se nyní dá zvýšit až na úroveň okolo 4 % ročně využitím zvýhodněných nabídek stavebních spořitelen. Akce spočívají v tom, že lze získat úrokový bonus pro vyšší zhodnocení vkladů, odpuštění poplatku za uzavření smlouvy, nebo finanční prémii. Řada stálých akcí je zacílena i na děti a mladé lidi.

Wüstenrot například uvádí průměrný roční výnos u spoření pro děti a mladé lidi až 4,5 procenta. Aktuální nejvyšší výnos „stavebka“ od Lišky dosahuje 4,3 procenta ročně. U Modré pyramidy a Raiffeisen stavební spořitelny lze dosáhnout výnos u aktuálních akcí okolo 3,8 procent ročně a u Buřinky je aktuální roční výnos 3,6 procent bez dalších podmínek.

Spoření i možnost úvěru

Podmínkou pro získání státní podpory je však spořit minimálně po dobu šesti let a naspořené peníze během vázacího šestiletého období nevybírat. Kdo peníze vybere dříve, o státní podporu přijde.

„Klienti by si měli dát pozor na to, aby každoročně vložili 20 tisíc korun a dosáhli tak na nejvyšší státní podporu, která činí 2 000 korun ročně,“ doporučuje Jiří Šedivý.



Stavební spoření je podle Šedivého ideální a ukáže všechny své trumfy ve chvíli, kdy plánujete rekonstrukci či pořízení vysněného domova, případně když potřebujete finanční polštář. Kromě spoření lze využít i výhodný úvěr na bytové potřeby.