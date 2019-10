PŘEHLEDNĚ: Jaké účty nabízejí banky pro děti

Děti o vlastní účet stojí. Vyplývá to z průzkumu banky Creditas. Chtělo by jej 41% dotázaných. Více než polovina dětí svůj účet už má a nejčastěji využívá kartu k placení v obchodech. Jen pro pětinu dětí je nejčastější výběr hotovosti a téměř dvě třetiny dětí by raději používaly mobil místo platební karty, kdyby to jejich účet uměl. A co je pro dětské klienty důležité?

„Trochu nás překvapilo, že děti dávají přednost racionálním vlastnostem účtu, jako je úrok či poplatky,“ říká ředitelka produktů a projektů Banky Creditas Ivana Pícková. Z hlediska priorit označily děti jako nejdůležitější parametry bankovního účtu výběry po celém světě zdarma (91 %), dobrý úrok (84 %) a grafické přehledy toků na účtu (83 %). Do top 5 se pak vešly ještě nabídky slev u řetězců rychlého občerstvení a možnost plateb mobilem.

Podle čeho srovnávat dětské účty Osobní preference banky

Ideálně zřiďte potomkovi účet ve stejné bance, kterou používáte sami. Měsíční vedení

Účet, karta, elektronické bankovnictví, výpisy jsou typicky zdarma. Pokud ne, jděte jinam. Výběry z bankomatu

Alespoň několik výběrů u vlastní banky byste měli dostat zdarma. Řešte také to, zda dítě na vlastní bankomat narazí v místech, kde se pohybuje. Použitelnost karty

Kartu limitovanou pouze na výběry z bankomatu spíše nedoporučujeme a účty bez karty také ne. Ať se dítě naučí platit levně. Navíc se elektronicky zaúčtované platby lépe sledují. Elektronické bankovnictví

Musí se dítěti i vám dobře ovládat. U dorostenců se pak hodí i jednoduché a přehledné analytické nástroje, které pomohou s tvorbou rozpočtu. Má-li to fungovat, musí platit „účet hrou“. Doplňkové služby

Nemá-li dítě například úrazové pojištění, může se jako zlevněný doplněk hodit, zatímco hračky zdarma jako dárek k účtu hodnotu účtu výše neposunou. „Kontrolní“ služby

Pokud banka zpoplatňuje informační SMS, podívejte se, kolik stojí jejich balíček. Obvykle se vyplatí. Kromě ceny sledujte i rychlost obslužných nástrojů, například za jak dlouho banka změní limity na váš pokyn. Zdroj: dTest

Pokud uvažujte o účtu pro své dítě, zvažte jeho schopnosti a možnosti. Věkové hranice pro založení dětského účtu jsou velmi nízké, někde dokonce žádné. Omezené bývá jen vydání karty. „S finanční výchovou dítěte začněte co nejdříve. Dítě by mělo s nástupem do školy pochopit funkci a hodnotu peněz. Navíc, když mu vezmete ꞌfyzickéꞌ peníze a místo nich dáte ty ꞌabstraktníꞌ, máte další kapitolu k vysvětlování. Zatímco v prasátku na své prostředky ratolest stále vidí a může si je osahat, vztah k číslům na obrazovce se buduje hůře,“ doporučuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Přinášíme přehled všech účtů pro děti. Informace poskytly jednotlivé banky, uvádíme je v abecedním pořadí podle názvu banky a týkají se účtů pro děti do 15 let věku.

Air bank dětské účty nenabízí

Banka Creditas Richee Junior

Účet Richee účet Junior pro děti od 6 do 17 let, Spoření Richee Junior lze sjednat dětem již od narození.

Poplatky: Vedení účtu zdarma, výběry z jakéhokoli bankomatu na světě zdarma (týká se běžného účtu, ke spořicímu se karta nevydává). Ovládání přes multibankovní aplikaci Richee, kde jsou k dispozici chytré přehledy a přes který lze ovládat i účty vedené u jiných bank. Možnost zřídit službu Google Pay a platit mobilem a Garmin pay (chytré hodinky).

Úročení: úrok na Richee účtu Junior je 1,5 % p.a. (pro část vkladu do 50 tisíc korun), u Spoření Richee Junior je úrok 1,8 % na celý vklad bez jakéhokoli omezení výše.

Kontrola rodičů: Rodič (resp. zákonný zástupce) stanovuje limity pro platby a je tzv. pasivním disponentem (tj. vidí toky na účtu ve svém internetovém bankovnictví).

AKCE: Při založení účtu v době od 1. 10. do 30. 11. 2019 se můžete zúčastnit soutěže, ve které se hraje o hodnotné výhry.

Česká spořitelna dětský účet

Poplatky: Vedení účtu je zdarma, zdarma výběry ze všech bankomatů České spořitelny a v rámci skupiny Erste Group, placení mobilem s Apple Pay a Google Pay, příchozí a odchozí úhrady v rámci EU – SEPA platby a mobilní a internetové bankovnictví George.

Úročení: Zůstatky na účtu nejsou nijak úročeny.

Kontrola rodičů: Od 8 let věku mohou mít děti k účtu i vlastní platební kartu Visa Classic s obrázkem podle svého výběru. Na účtu jsou nastavené měsíční limity pro příchozí a odchozí transakce, které spravuje zákonný zástupce. Má tak přehled o platebních transakcích na kartě a může jednotlivé limity snižovat či zvyšovat. Rodič (zákonný zástupce) vše přehledně vidí v bankovnictví George. Maximální částku, kterou může dítě měsíčně utratit/vybrat, nastavuje zákonný zástupce v internetovém bankovnictví.

AKCE: Pokud na dětský účet v měsíci jeho založení a v každém z následujících 5 kalendářních měsíců pravidelně pošlete částku alespoň ve výši 50 Kč, Česká spořitelna pokaždé přidá dalších 50 Kč. Akce trvá do 15. října 2019 a je možné ji využít do 15. narozenin dítěte.

ČSOB dětský účet

Poplatky: Účet je veden zdarma, včetně až dvou platebních karet, výběrů z bankomatů Poštovní spořitelny a ČSOB. Zdarma je i elektronické bankovnictví a odchozí platby v rámci ČR v něm zadané. Klienti mají zdarma jeden výběr v měsíci v hotovosti na České poště.

Úročení: Úročení je zvýhodněno na spořicím účtu

Kontrola rodičů: Dítě obvykle kartu používá od osmi let, limity nastavuje vždy rodič.

Equa bank dětské účty nenabízí

Expobank žádný speciální dětský ani studentský účet nenabízí

Fio banka klasický běžný účet i pro děti od narození

Poplatky: Založení i vedení účtu je zdarma, stejně jako 10 výběrů z bankomatů Fio banky. Dítě také může vybrat zdarma až pětkrát (minimálně jednou) z bankomatů cizích bank. Platební kartu vydává dětem od 8 let.

Úročení: Dětské účty mají nulový úrok. Je ale možné k nim zřídit i spořicí účet Fio konto, kde je zůstatek do 1 mil. Kč úročen sazbou 0,45 % p.a.

Kontrola rodičů: Do 15 let věku nemají děti aktivní Internetbanking, tedy nemohou zadávat pokyny ani jinak měnit jakékoliv nastavení účtu. Veškeré úkony, kromě plateb kartou, tak provádí pouze rodič.

Hello bank dětské účty nenabízí

Dětské účty jako samostatný produkt Hello bank nenabízí, klienti využívají pro děti platební nálepky, kde mohou nastavit limity pro platby a sledovat transakce v internetovém bankovnictví či mobilní aplikaci.

Komerční banka účet Junior

MůjÚčet Junior je určený pro děti 6 do 15 let, pro děti od narození nabízí banka Spořicí účet Junior.

Poplatky: Vedení účtu, platby a výběry z bankomatů KB jsou zdarma. Součástí účtu je bezkontaktní karta MasterCard, děti mají možnost zdarma si zvolit vlastní design karty. Kartu lze digitalizovat do mobilní peněženky (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay).

Úročení: MůjÚčet Junior není úročen, Spořicí účet Junior má úrokovou sazbu 1%.

Kontrola rodičů: Limity pro platby nastavují rodiče / zákonný zástupce. Je možné také využít online zapínání a vypínání plateb na internetu přes internetové bankovnictví.

mBank mKonto pro děti

Poplatky: Založení i vedení účtu mKonto pro děti je zdarma. Pro děti od od 8 do 15 let pak mBank nabízí bezplatné vydání a vedení platební karty k účtu. Tři výběry měsíčně jsou v ČR zdarma z jakéhokoliv bankomatu. K účtům lze také vydat bezkontaktní platební nálepku, která udělá peněženku z čehokoliv. Děti si ji mohou nalepit třeba na mobil nebo cokoliv, co nosí u sebe.

Úročení: Zůstatek na běžném účtu není úročen. Spořicí účet eMax Plus, který je určen pro děti (k mKontu pro děti), je úročen sazbou 0,5%. Dítě může využít až 4 spořicí účty se zvýhodněným úrokem. Ty si může libovolně pojmenovat a spořit na vlastní sny. Zákonný zástupce dítěte pak získá zvýhodněný spořicí účet i pro sebe.

Kontrola rodičů: Denní limity pro platby nastavují dítěti rodiče. Dítě má pasivní přístup. Na své účty může nahlížet a provádět platby pouze mezi svými vlastními účty. Zákonný zástupce dítěte má pak plný rozsah pravomocí a může provádět veškeré platby a operace na účtu.

Moneta Money Bank Dětský Genius

Poplatky: Zdarma je vedení účtu i debetní karty, vklad hotovosti a první výběr hotovosti v měsíci, uskutečněný na pobočce. Dále pak všechny výběry z bankomatů MMB, elektronicky zasílané měsíční výpisy z účtu nebo správa internetového bankovnictví. Banka neúčtuje tuzemské příchozí úhrady a první odchozí tuzemskou úhradu v měsíci, zadanou na pobočce.

Úročení: Účet Dětský génius je úročen sazbou 1,5%, pokud částka na účtu nepřesáhne výši 30 tisíc korun.

Kontrola rodičů: Banka nastavuje limit maximálního měsíčního výběru 5 000 korun. Rodiče si pak mohou nastavit vlastní limit pod touto hranicí. U tohoto typu účtu nelze provádět platby na internetu v prostředí internetového bankovnictví ani není možné platit kartou na internetu. Internetové bankovnictví, které děti mají k dispozici pod názvem Internet Mini Banka, je pouze pasivního charakteru: znamená to, že slouží pouze k nahlížení zůstatků a pohybů na účtu. Dítě samostatně nemůže ani vybírat hotovost či zadávat platby přímo na pobočkách, tuto transakci musí až do jeho 15 let uskutečnit zákonný zástupce.

Raiffeisenbank eKonto Student premium

Poplatky: Vedení účtu je zdarma. Zahrnuje neomezený počet výběrů hotovosti z bankomatů všech bank v ČR i v zahraničí, neomezený počet příchozích i odchozích plateb se slovenskou Tatra bankou v měně CZK nebo EUR, mezinárodní bezkontaktní platební kartu a bezkontaktní nálepku a jednu Euroúhradu nebo SEPA úhradu měsíčně (buď příchozí, nebo odchozí).

Úročení: K eKontu Student premium banka zavádí spořicí účet eKonto XL, kde běží akce 3% úročení po dobu 6 měsíců od založení účtu.

Kontrola rodičů: Limity volí zákonný zástupce při založení účtu. U dítěte 8- 15 let týdenní limit max. 5000 Kč (pro výběry i platby), zákonný zástupce má svůj maximální limit 25 000 Kč týdně. Tj. dohromady mohou mít max. 30 000, limit týdně. Dítě dostává pouze debetní kartu a může provádět transakce do výše limitu.

Sberbank dětský účet

Poplatky: Účet je bez poplatku, pokud je měsíčně provedeno pět transakcí, například pět plateb u obchodníka či pět převodů na účtu. Výhodou účtu poté je, že výběry z bankomatů jsou zdarma po celém světě. Sberbank nabízí v rámci FÉR konta možnost zvolit i variantu MINI, která je bez poplatků za vedení účtu i v případě, že ho dítě aktivně nevyužívá.

Kontrola rodičů: U dětí do 9 let je s účtem oprávněn nakládat zákonný zástupce (internetové bankovnictví a pokladna). U dětí od 10 do 14 let může s prostředky na účtu disponovat i dítě (platební karta, internetové bankovnictví, pokladna). Platební karta není omezena jen na výběry. Limity stanovuje rodič.

Trinity bank účty vyloženě pro děti v nabídce prozatím nemá

UniCredit Bank dětské konto

Poplatky: dětské konto je zcela bez poplatků. Zdarma jsou i výběry z vlastních i cizích bankomatů.

Úročení: Zůstatek na účtu do výše 30 000 Kč je úročen 0,25 % p.a., u vyšší částek pak 0,01 % p.a.

Kontrola rodičů: Zákonný zástupce dítěte má plnou kontrolu nad možností nastavení denních limitů (200, 400 nebo 500 Kč) a náhled do mobilního a internetového bankovnictví. Zároveň internetové bankovnictví je opatřeno zdarma Online Banking klíčem nebo SMS klíčem pro ověření online plateb.