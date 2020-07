KOMENTÁŘ: Finanční budoucnost dětí není pouze o financích

O tom, zda finančně zabezpečit budoucnost potomků, netřeba diskutovat. Složitější už je rozhodování, jaké prostředky a způsoby zvolit. Neměli bychom rovněž zapomínat na to, že důležité je nejen vytvořit pro děti finanční zdroje, ale také je naučit s nimi hospodařit. S tím souvisí jejich dostatečná finanční gramotnost, ale také rodičovský přístup k hodnotám, a to nejen těm hmatatelným.

Příklady táhnou

Sebelépe postavený „finanční plán“ pro naše děti se ukáže jako zbytečný ve chvíli, kdy čerstvě dospělá dcera nebo syn často těžce našetřené prostředky promění například ve zbytečně luxusní auto nebo motorku či se začnou před kamarády předvádět, jací jsou králové večírků a jaké úžasné značkové oblečení mají.

Proto by mělo finanční zabezpečení jít ruku v ruce s cílenou výchovou: děti by se měly naučit znát skutečnou hodnotu peněz, hospodařit s nimi a také by měly poznat, že ne všechno lze v životě za peníze koupit. Pokud my sami budeme kupovat zbytečnosti a investovat do projektů, které jsou mírně řečeno rizikové, těžko pak dětem vysvětlíme, že to nemají dělat.

Jana Brodani Od roku 2009 je výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh České republiky.

Absolvovala Fakultu mezinárodních vztahů VŠE, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, právnické studium LL.M. na University of London a postgraduální program na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG).

Od roku 2009 zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA, kde reprezentuje Českou republiku.

Od roku 2017 řídí činnost CFA Society Czech Republic.

Pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

Jistá finanční střízlivost je namístě i v rodinách, které jsou finančně relativně dobře zajištěny. Žijeme v nejistém světě a kdykoliv může nastat situace, že se octneme v ekonomicky složitějším období. Nedávné měsíce, které jsme prožili ve stínu koronavirové pandemie, jasně ukázaly, jak důležité je mít dostatečnou rezervu. Nespoléhejte na to, že se děti finanční dovednosti naučí ve škole: s výukou této gramotnosti na tom není české školství zrovna ukázkově a ostatně, příklad vlastních rodičů má podle psychologů stejně větší váhu.



Peníze hrou

I když jsou děti zdatní pozorovatelé a mnohé věci, které doma vidí, pochopí záhy samy, nezapomínejte se s nimi bavit. Vysvětlujte jim jednoduché věci z finančního světa, ukazujte jim jasné a názorné příklady správného přístupu. To vše lze dělat nenásilnou formou, při běžné denní komunikaci.

Banky nabízejí některé produkty, které mohou děti využívat samy. Ty si tak nemusí jenom spořit do „prasátka“, ale můžeme jim založit například dětský účet s kartou, kam jim budeme posílat kapesné, s nímž si může malý finančník hospodařit sám. Rodiče pochopitelně mají nad takovým účtem dohled a mohou zablokovat na účtu některé riskantnější aktivity: například nedovolí dítěti utrácet svoje peníze každý den a omezí počet výběrů.

„Stavebko“ to nevyřeší

Z dlouhodobého investorského a střadatelského hlediska jsou ale zajímavější jiné finanční produkty. Trh nabízí řadu možností, jak dětem spořit peníze, které využijí ve chvíli, kdy se postaví na vlastní nohy, případně je investují do vzdělání. Tady je ostatně na místě připomenout, že samotné vzdělání je investice, z které čerpáme celý život, a neměli bychom na ně při rodinném finančním plánování zapomínat.

Na rodičích většinou leží tíže rozhodování, jakým způsobem potomkům spořit a úspory dále zhodnocovat. Velké oblibě se stále těší stavební spoření, ale doba, kdy bylo skutečně výhodné, je dávno pryč. Postupně se snížila výše státního příspěvku i úroková sazba. Nicméně vzhledem k tomu, že peníze ze stavebního spoření jsou vázány v bance po dobu šesti let, jsou garantovány i podmínky, za jakých byla smlouva sepsána. Toto opatření je dobré i pro ty, kdo mají problém s vytrvalostí a inklinují k tomu, že by například na spoření svých dětí chtěli někdy v průběhu let předčasně „sáhnout“.

Budete-li tedy mít chuť a volné prostředky, klidně dětem stavební spoření sjednejte. Vaše hlavní aktivity by ale měly směřovat jinam.

Riziko se vyplatí

Jako velmi výhodné se v současnosti jeví podílové fondy nabízející zajímavé možnosti zhodnocení úspor a v rodinném finančním portfoliu by měly mít své pevné místo. Podle zaměření a horizontu si lze vybrat fondy konzervativní či naopak více rizikové, v každém případě se jedná o produkty s vysokou likviditou. Podílové fondy vedené důvěryhodnou finanční institucí dohlíženou Českou národní bankou jsou velmi dobře diverzifikovány, a díky tomu jsou lépe chráněny před přílišným propadem v době krize. Obzvláště pravidelné investice, které jsou nastaveny na dlouhodobé investování, přímo s různými krizemi počítají ve svých nastaveních.

Další vhodnou možností zajištění dětí do budoucna je nákup nemovitosti, například bytu. Nemusíte mít nutně volné vlastní finance, můžete ho pořídit i na hypotéku. Takový byt pak lze třeba i 20 let pronajímat a z takto získaných peněz onu hypotéku splácet.

Okořeňte investice alternativně

Doplňkem spoření potomkům může být ukládání peněz do drahých kovů a kamenů, včetně diamantů. Jedná se o možnou investici i pro menší investory, odborníci však doporučují, že bychom v nich měli mít uloženo maximálně 10 procent majetku.

Dětem lze sjednat také pojištění, ale berme ho spíše jako pojistku pro případ, kdyby se nám něco stalo. Pojištění neslouží na spoření a primárně bychom měli větší částky investovat do produktů, které nám, a potažmo v budoucnu našim potomkům, přinesou větší zisky.

