Bankéřka: Děti jsou už zvyklé mít bankovní účet, má to ale pravidla

Vlastní účet je dnes samozřejmostí pro mnoho dětí. Jen 5 % z nich vlastní účet nechce. Je tato zpráva z průzkumu napříč Českem pro vás překvapivá?

Že by účet chtěla většina dětí, to jsem docela čekala, ale že to je takto drtivá většina, to mě malinko překvapilo. Asi je to tím, že je pro ně bezhotovostní svět, kde se hodně používají karty a mobily, naprosto standardní součástí toho, co kolem sebe vidí.

Řada rodičů ale nemá správné informace, jak je to s penězi na dětském účtu. Komu peníze vlastně patří?

Peníze jsou dětí, a tak je k tomu potřeba přistupovat. Rodič však může dítěti nastavit limity.

Často chtějí dětem posílat peníze na jejich účet prarodiče. I zde ale koluje mýtus, že dědeček nebo babička zajdou do banky a pro vnoučka takový účet založí. V bance však narazí. Proč?

Protože založit účet může jen zákonný zástupce nebo samostatně dítě starší 15 let. Dědeček či babička by mu účet mohli založit jen v hypotetické situaci, v případě, že jsou zákonnými zástupci dítěte.

Rodiče mohou do účtu svého dítěte nahlížet, smí však z něj vybírat peníze? Jaká zde platí pravidla?

Ne, vybírat peníze z účtu dítěte v zásadě nesmějí. Přesněji řečeno, smějí tak činit do limitů, které jsou platné i pro dítě. U vyšších částek mohou vybírat pouze se souhlasem opatrovnického soudu, který zváží, zda jsou peníze použity ve prospěch dítěte.

Takže pokud dítěti přijde na účet větší obnos, například dar nebo dědictví od prarodičů, a rodiče budou chtít část peněz použít třeba na zařízení dětského pokoje, musí to schválit soud.

Přesně tak, k takovému kroku by byl potřeba souhlas opatrovnického soudu.

Pokud má dítě zřízený bankovní účet, jak ho smí podle zákona používat? Co si banka může dovolit a co nesmí?

Dítě ho může ho používat v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem a potřebám. Limity nastavují rodiče. Pokud rodiče chtějí nastavit nějaké nezvykle vysoké limity, je potřeba se na tom individuálně s bankou domluvit. Může jít třeba o situaci, kdy jde 14leté dítě studovat do Velké Británie a předpokládá se, že řadu plateb tam bude realizovat samostatně. Pak se dají nastavit vyšší limity. U šestiletého dítěte žijícího standardně u rodičů bychom takové limity těžko pustili. Není to tedy nastavené striktně a nepružně, spíše se používá zdravý rozum.

Ivana Pícková Ředitelka odboru řízení produktů a projektů Banky CREDITAS.

V bankovnictví působí přes 25 let, vystřídala různé manažerské pozice i v dalších bankách. Jako produktová manažerka se například podílela na fúzi eBanky a Raiffeisenbank.

Je povinností banky úročit vklady na dětských účtech?

Povinnost to není, ale banky, jako třeba naše to dělá, protože je to důležitý faktor. Pro dospělé i pro děti. Zrovna výše úroku patří i podle průzkumu mezi top faktory, které děti považují za velmi důležité. Uvedlo to celkem 84 % dotazovaných a celkem 91 % dětí a teenagerů uvedlo, že je pro ně důležité, aby měli možnost z bankovního účtu vybírat peníze prostřednictvím bankomatů po celém světě zdarma.

Jestliže je k účtu vydána dítěti platební karta, smí rodiče znát číslo PINu?

Kartu smí používat pouze její držitel, tedy dítě. PIN by tedy rodiče znát neměli. Vychází to z celé logiky fungování těchto účtů: rodiče mohou kontrolovat a nastavovat limity (klidně i na úroveň 0), nahlížejí přes internetové nebo mobilní bankovnictví na účet, ale nemohou účet používat pro své potřeby.

Jaká bezpečnostní pravidla u dětských účtů platí?

Stejná jako u běžných účtů. V tom není u používaných bezpečnostních prvků rozdíl.

Jak děti nejčastěji využívají svůj bankovní účet?

Nejvíce k platbám v obchodech, ať už kartou, nebo mobilem s aplikací Google Pay či Apple Pay. Ale samozřejmě i ke spoření a výběrům hotovosti, byť to je méně časté. Děti moc nedělají klasické transakce typu platebního příkazu, což je logické. Nemají, co by pravidelně platily. Možná školní obědy či tramvajenku, a i to platí spíše u starších dětí, řekněme středoškoláků.

Od jakého věku lze u nás zřídit dítěti bankovní účet a kdy je to podle vás optimální?

Věk pro dětské účty se liší banka od banky. U nás je to tak, že spořicí účet lze založit už od narození a běžný účet od šesti let. Sama za optimální považuji založit dítěti účet od okamžiku, kdy umí samo číst a řešit alespoň základní početní operace. Dalším kritériem může být, že dítě dostává už pravidelně kapesné.

Jak jste to řešila u svých dětí?

Já jsem synovi založila účet poměrně brzy, kolem devátého roku. A byl to dobrý krok. Kromě kapesného tam syn dostal i peníze na jízdenky, obědy a ukázalo se, že když peníze na účtu vidí a sám spravuje, má k nim jiný přístup. Třeba v tom, že když si chtěl uspořit větší částku, rozhodl se chodit jednu zastávku pěšky a ušetřit za jízdenku na autobus.

Může si dítě založit bankovní účet od určitého věku i samo? Umožňuje to zákon?

Od 15 let si děti mohou účet založit samy. To je myslím rozumný limit.

Co nakládání s bankovním účtem děti naučí a v čem naopak může být takový účet pro dítě zrádný?

Pokud děti mají v aplikaci různé přehledy, kde je dobře vidět vývoj v čase i struktura příjmů a výdajů, dá jim to lepší pohled na to, jak reálně utrácejí a spoří. Opatrná bych byla zvlášť u menších dětí s kartou a speciálně s platbami přes internet. Limity toho, co dítě může dělat, by měly vždy odpovídat jeho rozumovým schopnostem a chápání hodnoty peněz.

Pokud se rodiče rozhodnou svému dítěti založit účet, co by tomu mělo předcházet?

Primárně by o něj mělo jejich dítě samo stát. Pokud ano, pak by mělo následovat dobré vysvětlení základních věcí týkajících se financí, například jak funguje karta, internetové bankovnictví, jak se chovat bezpečně. A také vzájemná dohoda o tom, kolik dítě bude dostávat, a co s penězi případně nesmí dělat.

Je na místě, aby rodiče kritizovali dítě, když náhledem na jeho účet zjistí, že utrácí za zbytečnost?

To je na každé rodině a na tom, jak to mají nastavené. Já osobně bych dětem u zásadnějších věcí svůj názor řekla, ale na druhé straně – i chybami se samy učí. Vždyť i dospělí někdy utrácejí za zbytečnosti.

Jaké pravidla pro zacházení s dětským účtem jsou na místě, a kdy je kontrola podle vás přes čáru. Jak to vnímáte jako matka a bankéřka?

Základ jsou předem rozumně a férově stanovená pravidla. Problém není kontrola samotná. Pokud jste dítěti předem řekli, že se jednou za čas na účet podíváte a řeknete mu svůj názor, je to za mě naprosto v pořádku.