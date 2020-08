Práce s dětmi je radostná a povznášející, to vám jistě potvrdí každá učitelka v mateřské škole. A určitě by to odsouhlasil i fotograf našich dětských testů...

Pastelky jsme tentokrát dali vyzkoušet spíše mladším dětem, do práce se pustila předškolačka Valerie, budoucí prvňák Viktor a dva žáci druhé třídy Sára a Vítek. Všichni se svého úkolu ujali svědomitě a s vervou, a to za opravdu vypečeného dne – teplota vystoupala přes třicet stupňů.