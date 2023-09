Kdo bude učit v Americe? Děti smějí štěkat, učitelé našli fígl na podporu

Katya je pětačtyřicetiletá matka desetileté Olivie. Znám tu rodinu moc dobře, dochází do mé soukromé umělecké školy už pět let na lekce piana. Jejich příběh o tom, co Olivia zažila na základní škole v severokarolínském městě Huntersville v minulém školním roce, byl hodně zajímavý. Odpovídá ale tomu, o čem se tady v poslední době diskutuje v médiích i na rodičovských sdruženích. „Často jsem se nemohla vůbec soustředit na učení, moji spolužáci si hráli na zvířata, štěkali nebo mňoukali, někdy i řehtali jako koně, dokonce se tak i dorozumívali,“ vypráví Olivia.

„Je to teď velká móda, hrát si na zvíře,“ dodává Katya a pak popisuje, jak dopadla, když na to upozornila ředitelku školy. „Dělala, že o ničem neví, a když už existovala očitá a hmatatelná svědectví, řekla, že nemůže zasahovat do toho, jak se každé dítě cítí.“