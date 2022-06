Na českých školách chybí přes šest tisíc učitelů. Důvodů je více. Čeští učitelé stárnou. Jejich průměrný věk je 47 let a velká část kantorů je tak nedaleko před důchodem. Druhým významným problémem je, že čerstvě dostudovaní učitelé, kteří do škol přicházejí po studiu, často ve školství nevydrží a během prvních pěti let odcházejí. A problém s nedostatkem učitelů se pravděpodobně prohloubí.