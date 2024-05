Z populární série Cizinka: audiokniha Vážka v jantaru se 40% slevou

Po tragické prohře na svazích skotské Vysočiny se Claire Randall a Jamie Fraser vydávají do Francie za časů Ludvíka XV. V jejím velmocenském postavení spatřují příslib nového začátku.

Nejsou jediní, kdo v exilu živí naději na lepší budoucnost. I skotský následník trůnu Karel Stuart hledá za La Manche spojence, kteří by financovali jeho úsilí zvrátit britskou nadvládu a umožnili mu vrátit se do vlasti v postavení, jaké jeho rodu náleží. Claire však z dějepisu dobře ví, že jakobitské povstání bylo roku 1746 nadobro poraženo v bitvě u Cullodenu, a proto se rozhodne mu za každou cenu zamezit.

Díky Jamieho konexím pronikne až do paláce ve Versailles, kde se svým miláčkem rozehraje smělou politickou hru. Zákruty šarády je však postaví do cesty nejen arogantnímu francouzskému samovládci, ale i zlovolnému vikomtu Saint-Germainovi, jenž má Claire rozhodně co oplácet.

Příběh plný vášně a dobrodružství je druhým dílem oblíbené romantické série Cizinka, z níž se celosvětově prodalo přes 20 milionů výtisků. Úspěch slavilo i stejnojmenné seriálové zpracování s Caitrionou Balfe a Samem Heughanem v hlavních rolích. V letech 2014-2023 se projekt dočkal sedmi řad.

Audioknihu čte Jitka Ježková.