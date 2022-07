Čekání na změnu. České děti jsou rekordmany v tom, jak moc nemají rády školu

Umí toho podle vašich testů dnešní děti více, či méně než jejich rodiče?

Co jsme chtěli po dětech před čtvrt stoletím, to dnes v souhrnu zvládají také. Ale jsou rozdíly v jednotlivých dovednostech. Dnešní děti jsou o něco horší v české gramatice, ale lépe zvládají úlohy, kde se pracuje s více zdroji, a jsou schopné lépe shrnout obsah textu do jedné dvou vět. Jediný významný posun, a to k lepšímu, vidíme v angličtině.

České děti počítat umějí, ale problém je s řešením praktických situací a chápáním základních ekonomických souvislostí. David Souček spoluzakladatel projektu Kalibro