Mami, bolí mě bříško! Školní fobie existuje. Kdy už je třeba zajít k lékaři

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Může to být strach ze školního prostředí, z disciplíny nebo třeba jen z třídního kolektivu. Školní fobie existuje a trápí spoustu dětí. Mnohé z nich však své strachy rodičům neumějí nebo nechtějí pojmenovat. A tak je to bolest břicha, hlavy, teplota nebo zvracení. Jak pomoci dětem, které si nerozumí se školou? Nevynucujte si komunikaci, bude to chtít trpělivé prostředí.