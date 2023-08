Změna přijímaček má finální podobu. Rodičům odpadne stres z obíhání škol

Kromě zjednodušení přihlašování a zavedení větší přehlednosti by měla novinka zrušit praxi, kdy se z rodičů stávali pošťáci. To když museli osobně nosit zápisové lístky přímo na sekretariáty středních škol. To za ně vyřeší právě elektronická platforma.

„Základem je navýšení počtu přihlášek ze současných dvou na tři. Systém bude automaticky přiřazovat uchazeče ke konkrétním školám podle výsledků přijímacího řízení, a to na základě priorit, které si uchazeč předem zvolil. A především, přihlašování bude elektronické. Ale i ti, kteří se budou chtít přihlásit listinnou formou, budou mít tu možnost,“ shrnul za ministerstvo Jan Mareš.

Doplnil, že po prvním roce fungování se může počet podávaných přihlášek zvýšit. Nyní by to pro školy byl ale příliš velký skok.

Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) se změna musí odrazit v novele školského zákona. „O ní bychom mohli už v září hlasovat. Je potřeba ihned po uzákonění začít vysvětlovat novinku a pravidla žákům a rodičům, ale také na ni připravit školy,“ upozornil Bek.

Podle členů školského výboru Jana Berkiho (STAN) a Jany Berkovcové (ANO) se teď sepisuje takzvaný poslanecký pozměňovací návrh školského zákona, na němž se shodují všechny politické kluby z koalice i opozice. Takový návrh je možné přijmout už v prvním čtení.

Platforma ještě není

Přestože „na papíře“ tak může být všechno rychle připravené, stále chybí klíčová věc: samotný elektronický systém, v němž bude Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) přihlášky obsluhovat. To přitom chce mít vše zprovozněné do konce kalendářního roku. „Minulý týden jsme otevřeli šest obálek od firem, které se do výběrového řízení přihlásily. Stále je vyhodnocujeme,“ sdělil ředitel Cermatu Miroslav Krejčí.

Co přinese digitalizovaná přihláška na střední školu ● Děti si budou moci podat přihlášku na tři střední školy – a to na kterýkoli typ (od gymnázií po učiliště). ● Přihlášky půjde podat elektronicky, ale i papírovou formou či kombinovaně oběma typy. Těm, kteří podají přihlášku v papírové podobě, údaje do databáze překlopí ředitelé středních škol. ● Vybrané školy si každý žák seřadí podle svých priorit. A podle výsledků přijímacích zkoušek pak zjistí, na kterou školu se dostal. Pak už nebude možné měnit rozhodnutí, kam zamíří, klíčem bude původní seřazení v žebříčku. ● Odpadne nutnost osobně nosit zápisové lístky na sekretariáty

Podle informací MF DNES však bude ještě trvat, než se veřejnost dozví vítěze tendru. A především, než se na vytvoření systému začne pracovat. Jedna z nabídek na zakázku v hodnotě asi 12 milionů korun totiž byla výrazně podhodnocená, a to zřejmě s cílem tendr paralyzovat.

Krejčí pro MF DNES ve středu připustil, že zřejmě některé z uchazečských firem bude Cermat muset vyloučit. Přesný postup však ještě určený není.

„Pokud by se v nejhorším případě stalo, že firmu nevysoutěžíme, spustí Cermat platformu vlastními silami,“ ujistil Krejčí na sněmovním školském výboru.

Ne všichni ve školské branži jsou však přesvědčení, že se přechod na digitální podobu přijímaček zvládne hladce. „Znám to ze školy, někdo se odvolá a máte průtahy a zdržení. Je konec srpna a my opravdu potřebujeme mít vše nachystané do konce prosince. Je to velmi krátká doba. A pokud si Cermat myslí, že zvládne vše zprocesovat sám... Dobře, ale já bych si tím tak jistá nebyla,“ míní šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.