Případ vraždy učitele v Praze: škola žákům nepomáhala, poradkyně neměla vzdělání

Co je to smíšená vývojová dysfázie Jde o poruchu postihující vývoj řeči. Postižení řečových center v mozku má velmi různorodý charakter a často ho nelze přesně lokalizovat. Všichni pacienti s expresivní poruchou řeči mají do určité míry rovněž obtíže s porozuměním mluvenému, přinejmenším na úrovni složitějších gramatických struktur, stejně jako všichni pacienti s percepční poruchou zákonitě v jejím důsledku produkují obsahově neadekvátní sdělení, která mohou působit jako obtíže s vyjadřováním. Zdroj: Alfabet.cz