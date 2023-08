Začátek školy vyjde rodiče až na šest tisíc. Třetina dětí přijde o kroužky

S výdaji až šest tisíc korun, které si vyžádá začátek školního roku, letos počítá 46 procent rodičů. Ještě v minulém roce přitom s takovým zásahem do rozpočtu počítalo jen 35 procent rodičů.

Více než polovina rodin (61 procent) očekává, že bude muset zavést nějakou formu úspor, a téměř třetina rodičů již dnes počítá s tím, že bude muset omezit některé mimoškolní aktivity svých dětí. Nejčastěji se úspory budou týkat kulturních a zájmových kroužků, shodně to uvedlo 45 procent respondentů průzkumu.

Patnáct procent respondentů pak plánuje úspory u školních obědů, o procento méně respondentů omezí další školní aktivity, jako je účast na výletech či kulturních akcích.

„České domácnosti vidí svoji finanční situaci pozitivněji než třeba před rokem, nicméně stále musejí významně šetřit. Finanční krize a nutnost zvládat v rámci domácnosti omezený rozpočet také přiměl rodiče, aby s dětmi častěji probírali různá finanční témata, což určitě přispívá k růstu finanční gramotnosti v Česku,“ komentuje výsledky průzkumu Michal Straka, specialista Ipsos pro finanční trh.

Podobně jako dotázaní rodiče, vidí výši výdajů také hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle něj vyjde vypravení prvorozeného prvňáčka do školy dokonce na více než sedm tisíc korun.

„Dobrou zprávou je alespoň to, že navzdory rapidní inflaci posledních dvou let se výdaje na školáka zvýšily o poznání méně, byť k nárůstu došlo také. Například před dvěma lety se výdaje na prvorozeného školáka pohybovaly kolem 6300 korun,“ vypočítal Kovanda.

Kapesné dostává víc dětí než loni

Úsporám navzdory se oproti loňskému roku o deset procent zvýšil počet dětí, které dostávají kapesné. Pravidelně jej dostává 43 procent dětí, nepravidelně 32 procent.

Vlastní běžný účet otevřelo svým dětem 89 procent rodičů, kteří mají děti ve věku do 18 let. Na ten jim kapesné pravidelně posílá necelých šedesát procent rodičů. Běžné účty rodiče zřizují svým dětem nejčastěji ve věku 12 až 14 let (33 procent). Celých 87 procent rodičů uvádí, že jejich děti mají k těmto účtům i platební kartu, nicméně 65 procent rodičů má nad účtem svého dítěte dohled a může tak sledovat, jak děti s penězi na účtu nakládají.

Ve srovnání s loňským rokem pak rodiče mnohem častěji se svými dětmi probírají různá témata týkající se financí, a to ve všech sledovaných oblastech, ať už se jedná o finanční produkty, rodinné finance nebo bezpečnost v online prostředí.

„Děti by se měly postupně seznamovat se světem financí a naučit se rozumět hodnotě peněz. Je důležité vysvětlit jim, že z každého finančního příspěvku by si měly odložit část stranou, pokud by si chtěly v budoucnu pořídit něco dražšího. Tímto způsobem je připravíme na pochopení důležitosti vytváření finančních rezerv v dospělosti,“ říká Andrea Machálková, expertka České bankovní asociace na finanční vzdělávání.

Valná většina rodičů (83 procent) se snaží své děti nějakým způsobem zajistit, ať už finančně nebo ve formě pojištění. Oproti uplynulým rokům postoupilo u rodičů v žebříčku oblíbenosti finančních produktů životní pojištění, které sjednali 37 procentům dětí. Na druhém místě se umístil spořicí účet s 34 procenty. S dvouprocentním odstupem pak následuje běžný účet, o procento méně rodičů pak svým dětem sjednalo stavební spoření.