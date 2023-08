Učebnice zahoďte, nebojte se chybovat, radí učitel z Instagramu KubovaEnglish

Kdo by od tohoto učitele angličtiny čekal zázračné rady typu „naučte se anglicky snadno a jednoduše za sto dní“, načekal by se pěkně dlouho. Převzít odpovědnost sám za sebe, přestat se vymlouvat, vědět, proč to dělám, učit se efektivně a v kontextu a bavit se tím. Tak by se dalo shrnout poselství tohoto neotřelého angličtináře, který s pokorou sobě vlastní radí zahodit učebnice a raději využít všech možností, které nám dnes moderní svět k výuce angličtiny nabízí.

Jerome K. Jerome ve svém románu Tři muži na toulkách napsal, že „anglická výslovnost je překážkou našeho postupu. Anglický pravopis byl asi určen hlavně k tomu, aby jím byla výslovnost zakuklena“. Co na to říkáte jako učitel angličtiny? Mají Češi často problém s výslovností?

Myslím, že mají. Ale především proto, že se výslovnost na začátku správně nepodchytí. Na špatném základu pak stavíme celý jazyk. A úplně zbytečně na to doplácíme. Většina lidí se učí angličtinu od lidí, kteří třeba nevědí, jak výslovnost správně naučit, protože ji kolikrát ani sami neznají. Já se potom setkám se studentem, který se učí anglicky deset let, ale nezná naprosto základní pravidla výslovnosti.