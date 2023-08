KOMENTÁŘ: Jeden záchod na celou školu? S novou hygienickou vyhláškou možné

Z vyhlášky zmizely skoro všechny minimální standardy, jako počet toalet, velikost zahrady u mateřských škol a požadavek na jejich oplocení nebo počet metrů čtverečních v učebnách na jednoho žáka. Cílem desítek škrtů je nacpat do tříd co nejvíc dětí a udělat školy i z budov, které k tomu nejsou vhodné. Iniciátorka změn, poslankyně ODS Renáta Zajíčková, chce, aby byly školy co nejlevnější. Bude to ale na úkor zdraví, bezpečnosti a fyzické i psychické pohody dětí.

Dnes má škola alespoň jeden záchod na 80 chlapců. Opravdu je to přemrštěný požadavek?