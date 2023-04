Radikální návrh ruší výtvarku a hudebku, brání se kantoři i ministr

Většina oborů je v prvním návrhu revize vzdělávacích programů základního školství obecná nebo konzervativní, odborníci v pracovní skupině pro umění a kulturu, kam spadá i hudební a výtvarná výchova, ale šli radikální cestou.

Myšlenkou pracovníků skupiny z Národního pedagogického institutu (NPI) je, aby byly obě výchovy vyčleněny ze základních předmětů a spojily se s doplňkovými obory - filmovou, taneční a dramatickou výchovou. Pomocí této transformace by vznikl kulturní předmět. Odborníci svůj krok vysvětlují tím, že se snaží umožnit dětem, aby pochopily, že se kultura a umění neustále mění a vyvíjí.

„Nemohu potvrdit, že bychom něco rušili a doufám, že ani nepotvrdím. Nikdo s ničím takovým nepočítá. Mezi odborníky se diskutuje o tom, jestli nepřidat nadstavbu v podobě dramatické výuky. Nebo ve filmové tvorbě, ale to může stát na základu, který děti získají v nižších ročnících,“ sdělil ministr školství Vladimír Balaš.

Upozornil ale, že ze své pozice příliš do procesu nemůže zasahovat, jelikož jde o participativní řízení a běží v NPI, kde jej mají na starost experti. Ví ale jistě, že se prozatím nepočítá s navýšenou hodinovou dotací pro tyto předměty. Jeho vizí ovšem je, aby se jejich obsah proměnil a přizpůsobil 21. století. Podle ministra je ale již nyní jisté, že se v některých předmětech bude muset škrtat.

Ani jeho kolega z rezortu kultury Martin Baxa není spokojený s informacemi, které podle něj kolují v mediálním prostoru. „Není našim cílem zrušit hudebku a výtvarku, mrzí mě tento narativ. Vnímáme to jako příležitost ke změně a posunu - i v souvislosti se změnou života kolem nás,“ řekl Baxa.

Výchovy rozvíjí jedince v životě kolem něj

Myšlenka upravených obsahů výchov se ale nelíbí pedagogům, a to především z důvodu, že by bylo na vedení každé školy, jak k výuce přistoupí. Učitelé by museli vyučovat dva z pěti oborů v minimálně pětileté návaznosti. Petici za zachování obou předmětů už na internetu podepsalo přes 2294 lidí.

„Jako kantorka výtvarné výchovy absolutně nesouhlasím se zrušením výtvarky a hudebky. Na vývoj člověka má výuka těchto předmětů velký vliv - odmala se se učí vnímat svět kolem sebe, uvědomit si prostředí, ve kterém žije,“ popisuje učitelka češtiny a výtvarné výchovy Milena Vrbová.

Doplňuje, že výchovou k hudbě a výtvarce se u člověka rozvíjí krása a mírumilovnost. „Nemusím se umět výtvarně a hudebně vyjadřovat, ale stačí umět tyto krásy vnímat - sledovat dění kolem sebe: film, divadlo, koncerty, výstavy, fotografie, módu. Nebýt kulturní barbar, naopak obohacovat svoje nitro a duši krásami svého okolí,“ vysvětluje.

Návrhy na změnu výtvarné a hudební výchovy Varianta A Výtvarná a hudební výchova zůstávají základními předměty pro uměleckou a kulturní výuku na ZŠ.

Vyučují se kontinuálně od 1. do 9. ročníku.

Filmová, taneční a dramatická výchova budou samostatně definovány, se základními obory se propojí a budou realizovány v podobě volitelných předmětů nebo projektů. Varianta B Místo výtvarné a hudební výchovy komplexní umělecký předmět, který tvoří pět rovnocenných oborů. Mimo výtvarné výchovy a hudební výchovy také filmová, taneční a dramatická výchova.

Dva vybrané umělecké předměty se vyučují v minimálně pětileté návaznosti.

Školy mohou vyučovat obory tradičně nebo v inovativním propojeném pojetí. Zdroj: NPI, Návrh koncepce revize vzdělávací oblasti Umění a kultura

Podle ní pomocí smyslů vnímáme svět kolem sebe - od přírody až po prostředí měst a architekturu nebo historii, kterou nám zanechali předci. A například výtvarná výchova je podle ní příležitost, jak se naučit vnímat svůj prostor a následně si vytvořit vlastní domov nebo zahradu.

Kromě jednotlivých učitelů se k návrhům NPI vyjadřují i zájmové spolky nebo spolky sdružující kantory obecně jako Pedagogická komora. „Za Pedagogickou komoru podporujeme současné nastavení, kdy jsou hudební a výtvarná výchova povinné,“ napsal redakci iDNES.cz její šéf Radek Sárközi.