KOMENTÁŘ: Učitelé druhé kategorie. Falešná garance platů rozdělila školy

Vysíláme Má se od první do třetí třídy základních škol známkovat? Nebo by měly v těchto ročnících jednou provždy známky nejen na...

Ministerstvo ukázalo návrh CHKO Krušné hory, počítá s těžbou i elektrárnami

Do první zóny připravované Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory by mohly patřit rašeliniště a bučiny. Území by...