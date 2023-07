Školky bez plotu, zní návrh. Budou tam stříkačky, hrozí únosy dětí, děsí učitele

„Ne že bych chtěl, aby se syn cítil jako ve vězení, ale na druhou stranu jsou to pořád děti. Jsou to telátka a dokážou se ve vteřině rozutíkat do všech směrů,“ strachuje se otec tříletého chlapečka Marek Vlach.

Přiznává, že pokud by neměl na výběr, nezbývalo by mu pravděpodobně nic jiného, než syna do školky bez plotu umístit. Přesto by hledal všechny možnosti, jak se tomuto kroku vyhnout.

„Zvažoval bych soukromou školku. Aby si děti pobíhaly volně po okolí, to se mi nelíbí. Učitelky je ani při nejlepší vůli nemohou všechny ohlídat,“ sdílí své obavy s redakcí iDNES.cz.