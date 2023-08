„Za výbavu malému do školy jsme utratili okolo sedmi tisíc. Chtěli jsme kvalitnější tašku nebo batoh, takže jen ten stál 3 900 korun, k tomu základní pomůcky do školy, oblečení, přezůvky a podobně. A to nepočítám, že jsme pořizovali už k Vánocům psací stůl do pokojíčku, židli a knihovnu,“ popisuje Petr Zemen ze Strakonic, jehož syn nastoupí v září do první třídy.

Rodiny, které na to nemají, mají možnost obrátit se na ministerstvo práce a sociálních věcí.