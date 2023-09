Stovky studentů ve Francii usedly do lavic v abáje či kamízu, zákazu vlády navzdory

Francouzský ministr školství v úterý pro BBC uvedl, že v první školní den přišlo v muslimském oděvu zhruba 300 žáků. Většinou se jednalo o dívky starší patnácti let, našli se však i muži, jejichž oblek obdobný abáje se nazývá kamíz.

Většina studujících po domluvě souhlasila s převlečením. Zhruba sedmdesát žáků a žaček se však převléct odmítlo. Vedení škol je poslalo domů a zahájilo domluvu s jejich rodinami. Pokud se však nedohodnou, budou žáci nejspíš vyloučeni.

V reakci na to už se objevila první právní námitka ze strany zastupující některé muslimy. Francouzská vláda se ovšem domnívá, že počet studujících, kteří zákaz porušili, je poměrně malý, a to jasně ukazuje, že přijatý zákon má pozitivní odezvu.

Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin se již dříve obrátil na pořádkové síly se vzkazem, v němž zdůraznil „citlivou povahu tohoto návratu do školy“, pokud jde o útoky na sekularismus ve školách, napsala agentura AFP. Šéfka odborového svazu CGT Sophie Binetová však odporovala. Opatření podle ní „zastiňuje skutečné problémy“ a „stigmatizuje část populace“.

Abája Abája je oděv, který nosí některé muslimské ženy na veřejnosti a střihem připomíná volné šaty. Hlavním účelem abáji je zakrytí celého ženina těla, aby nepůsobilo necudně a nepřitahovalo pozornost okolí. Bývá černé barvy.

Zákon z roku 2004, který zakazuje nošení nápadných náboženských symbolů, umožňuje přijetí vzpurných žáků na školu, ale nikoli v konkrétní třídě, a předpokládá zahájení dialogu mezi rodinou a ministerstvem školství.

I když ředitelé škol zákaz uvítali, i mnoho učitelů se domnívá, že otázka abáji by neměla zastiňovat skutečné problémy na školách. Začátek nového školního roku se totiž opět odehrává v napjaté situaci způsobené krizí v náboru učitelů. Problém to není nový, ale od loňska se ještě zvětšil. Letos je více než 3 100 vypsaných učitelských míst neobsazených.

Francouzský prezident Emmanuel Macron přitom v pátek ujišťoval, že bude dodržen slib, že na začátku školního roku bude mít každá třída svého učitele. Průzkum odborového svazu učitelů SE-Unsa ukázal, že 68 procent z 2 000 dotázaných učitelů uvedlo, že se obávají nedostatku personálu na začátku školního roku.

Také podle francouzského sdružení rodičů školáků FCPE „téma abája“ nesmí zastínit problémy spojené s nedostatkem personálu nejen ve školství ani problémy, jako je sexuální obtěžování, přeplněnost tříd, předčasné ukončování školní docházky nebo tisíce dětí bez domova.

Místo abáji francouzská uniforma

Ministr školství Attal v pondělí v rozhovoru s RTL rovněž potvrdil, že Francie začne testovat zavedení povinných školních uniforem. V plánu podle něj je, že od podzimu budou na zkoušku zavedeny na různých typech škol.

Mnoho lidí ve Francii považuje školní uniformy za dobrou věc, jiní ne, připustil dále Attal. Nejlepší proto pode něj bude uniformy na školách nejdřív vyzkoušet. Ministr nechtěl říci, zda by mohly být školní uniformy na školách povinné už od příštího roku. „Nejsem si jistý, zda je to zázračné řešení, jímž se dají vyřešit všechny problémy školy, ale stojí to za zkoušku,“ řekl Attal.

Stejnokroje by byly povinné na státních školách. Podporuje to například první dáma Francie, bývalá učitelka Brigitte Macronová, která tvrdí, že by žáci ušetřili čas, protože by bylo jasné, co si mají vzít na sebe, a ušetřili by i peníze, neboť by jim odpadly výdaje spojené s nákupem značkového oblečení.

Autor příslušného návrhu zákona, poslanec krajně pravicového Národního sdružení Roger Chudeau, argumentoval i tím, že by se odstranily sociální bariéry mezi studenty a zabránilo se tomu, aby děti do školy nosily oblečení typické pro určitá náboženství nebo etnické skupiny.