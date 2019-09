Saúdská Arábie se otevírá turistům. Ženy nebudou muset nosit abáju

15:26 , aktualizováno 15:26

Saúdská Arábie vstupuje do nové etapy. Země závislá na prodeji ropy se chce více otevřít turistům. Království uvolňuje vízovou politiku a mění i pohled na to, co je přípustné mít na sobě.