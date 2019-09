Na Saúdy dopadly desítky raket z Íránu, uvedly USA. Ukázaly fotky z družic

Listu New York Times, televizi ABC a agentuře Reuters to sdělil v neděli nejmenovaný činitel americké vlády. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo již o víkendu také obvinil Írán z odpovědnosti za útok, který zablokoval polovinu saúdskoarabské ropné produkce. Na světových trzích stouply ceny ropy v pondělí dopoledne středoevropského letního času o 20 procent.

Americký prezident Donald Trump na Twitteru uvedl, že existují určité důvody, proč si USA myslí, že znají viníka. Spojené státy jsou podle něj připraveny na útok reagovat, nicméně vyčkají, jaký postoj k tomu zaujme Saúdská Arábie, dodal.



Podle Američanů směr útoků a jejich rozsah vyvolávají důvodné pochybnosti, že by za nimi byli povstalečtí Húsíové z Jemenu. Jednak k tomu nemají takové prostředky, jednak podobný útok daleko menší intenzity, kterého se dopustili v minulosti, vypadal úplně jinak.

„Byl to Írán. Húsíové se hlásí k něčemu, co neudělali,“ citovala ABC nejmenovaného amerického činitele. Ten rovněž řekl, že Trump je s těmito závěry velmi dobře seznámen. Americký prezident nyní čeká na to, až se Rijád s nimi ztotožní a plně uzná. Poté může počítat s americkou pomocí. Jak by vypadala není zatím jasné.



Podle agentury Reuters Trump schválil uvolnění ropy ze strategických rezerv, jestliže to bude potřeba. Sobotní útoky na ropná zařízení Abkajk a Churajs společnosti Saudi Aramco na východě Saúdské Arábie vedly ke snížení produkce ropy o 5,7 milionu barelů denně. Pokles odpovídá asi polovině denní těžby země a více než pěti procentům globálních dodávek ropy.

Ztrátu vykryly rezervy

„V souvislosti s útokem v Saúdské Arábii, který může mít dopad na ceny ropy, jsem schválil uvolnění ropy ze strategických rezerv, jestliže to bude potřeba, v dostatečném množství, aby zůstaly trhy dobře zásobeny,“ napsal Trump na Twitteru.

Pokud jde o reakci na útok, Spojené státy zvažují všechny možnosti, včetně vojenské odpovědi, zatím ale žádné rozhodnutí nepadlo, uvedla agentura AP s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele.

V souvislosti s Íránem se americký prezident na twitteru vyjádřil i k možné schůzce s íránskými představiteli. „Dezinformace (fake news) říkají, že jsem ochotný setkat se se zástupci Íránu. Bez podmínek. To není pravda,“ napsal Donald Trump. O tom, že je Trump připraven jednat s íránským prezidentem bez stanovení konkrétních podmínek nicméně před pár dny hovořil i americký ministr financí Steven Mnuchin.



Saúdská Arábie je největším světovým vývozcem ropy a útoky zasáhly jedny z nejdůležitějších míst jejího ropného průmyslu. Výpadek chce království vykrýt čerpáním z ropných zásob společnosti Saudi Aramco. Kromě těžby ropy útoky podle ministra energetiky Abdalazíze bin Salmána omezily také těžbu plynu.

Jeho produkce se snížila asi o dvě miliardy krychlových stop denně (56,6 milionu krychlových metrů). List The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného úředníka ze Saúdské Arábie uvedl, že země hodlá dnes obnovit třetinu ze ztracené produkce. Návrat do normálu by ale mohl trvat až několik týdnů.

